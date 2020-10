(m.a.) Inseguimento, l'altra, notte alla Stanga: i carabinieri hanno fermato e arrestato due italiani con l'auto piena di droga. Erano da poco passate le tre, quando gli uomini dell'Arma, percorrendo la rotatoria denominata il fagiolo, hanno notato una Polo Volkswagen di colore grigio ferma con le quattro frecce azionate e in un punto del quartiere noto per lo spaccio. I passeggeri della macchina quando si sono accorti della presenza dei militari, hanno dato gas e si sono diretti in via Turazza. È scattato l'inseguimento e dopo poco i carabinieri li hanno bloccati. Prima di essere fermati i due a bordo dell'auto hanno tentato di occultare qualcosa. I militari hanno prima perquisito i due con esito negativo, ma in un secondo momento hanno passato al setaccio l'abitacolo della Polo. E qui hanno trovato e sequestrato 12 grammi di cocaina in sasso e della sostanza da taglio. Quindi hanno recuperato due grammi di hashish. Nei guai per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio sono finiti Andrea Biasio 41 anni di Vicenza e Leonardo Donà 21 anni di San Pietro in Gu. Sempre all'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno trovato e sequestrato una serie di pezzi di guanti in lattice: il materiale sarebbe servito ai due per confezionare le dosi di cocaina. I militari sono convinti che si fossero recati alla Stanga per spacciare, e quando erano fermi in auto stessero già preparando la merce da vendere.

