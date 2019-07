L'autista al volante dopo l'incidente: «È la mia passione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONDUCENTEPADOVA «Ti conviene stare qui sul bus, almeno l'aria condizionata funziona e stai al fresco». I colleghi scherzano e lo prendono in giro. Un modo per stemperare la tensione dopo il grande incubo vissuto il 10 giugno pochi minuti prima delle 22. Dino Zilio Zella, padovano, è l'autista che guidava il tram deragliato alla Guizza, prima di schiantarsi contro un palo della luce e finire la propria corsa in mezzo alla strada, con il muso dentro un fossato. Lunedì è rientrato in servizio dopo venti giorni di malattia, ma non alla...