L'ATTIVITÁPADOVA Un plateatico è ossigeno per i locali. Per questo da quando il premier Draghi, a metà aprile, ha annunciato il ritorno alla vita all'aperto (poi formalizzato dal 26) in Comune sono arrivate cento domande: 60 autorizzate, 5 negate e 35 in lavorazione. Sono 750 dunque su mille gli esercizi con uno spazio all'aperto organizzato. Un super lavoro per gli uffici comunali che comunque, grazie alle procedure semplificate, stanno...