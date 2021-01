L'ATTIVITÁ

PADOVA Tredici milioni di euro in bonus, anticipo di indennizzi statali per 4,7 milioni di euro e rinvio dei contributi. Questi i principali interventi dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici (Enpam) a favore dei medici e odontoiatri veneti, impegnati in prima linea durante la pandemia. La Fondazione Enpam ha sostenuto i propri iscritti alle prese con l'emergenza Covid-19, con un impegno economico, a livello nazionale, che finora è stato di circa 800 milioni di euro.

IL SOSTEGNO

Un supporto che si è materializzato, tra le altre cose, nella concessione di bonus straordinari e nella posticipazione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali. Uno dei provvedimenti straordinari è il Bonus Enpam, fino a mille euro al mese per tre mesi, erogato, a livello nazionale, a più di 77mila iscritti che ne avevano diritto, il tutto facendo affidamento solo sulle risorse proprie della Fondazione. In questo caso la spesa affrontata finora è stata pari a circa 170 milioni di euro. Di questi quasi 13 milioni sono stati destinati al Veneto per i 5.899 medici e odontoiatri della Regione che ne hanno fatto richiesta e ne avevano diritto. L'Enpam inoltre si è assunto l'onere finanziario di anticipare gli indennizzi statali, poi rimborsati, destinati ai liberi professionisti, pari a 600 euro per i mesi di marzo e aprile dello scorso anno, e mille euro per quello di maggio sempre del 2020. Nel caso specifico l'esborso complessivo della Fondazione è stato pari a circa 90 milioni di euro. Di questi 4,7 milioni hanno interessato il Veneto, e sono andati ai circa 6.406 medici e odontoiatri che ne hanno fatto richiesta e che ne avevano diritto. Un carico finanziario particolarmente impegnativo è stato poi quello che la Fondazione ha deciso concedendo il rinvio del pagamento dei contributi per tutti i camici bianchi colpiti dall'emergenza Covid-19. In questo caso il peso della misura è stato pari a circa 530 milioni di euro. Altri provvedimenti adottati sono: la tutela della malattia fino al pensionamento, benefici di pensione, indennità per immunodepressi, indennità di quarantena, rateizzazione con carta di credito, indennità per contagiati e spese funerarie.

IL CASO

Sul caso del dottor Giovanni Calabrese, che nei giorni scorsi aveva denunciato la presunta latitanza dell'ente durante il suo periodo di malattia, Enpam fornisce alcune precisazioni. «Il dottor Giovanni Calabrese accusa l'Enpam di non aver sostenuto la categoria medica nel corso dell'emergenza da Covid-19. Un'affermazione priva di fondamento se si considera l'enorme sforzo che l'Ente previdenziale ha fatto proprio in questi mesi per sostenere tutti i camici bianchi scrive Enpam in una nota - L'Enpam tiene a precisare che proprio da maggio scorso il dottor Giovanni Calabrese sta percependo una pensione ogni mese, nonostante non abbia versato i contributi previdenziali per diverse annualità. Sorprende che, da pensionato di vecchiaia, lo stesso Calabrese sia stato ingaggiato per operare in numerosi Pronto Soccorso del Veneto senza che la struttura presso cui ha prestato servizio lo abbia coperto con una polizza per infortunio e malattia. Questa copertura viene infatti accesa tipicamente presso l'Inail come del resto è previsto anche in Veneto per gli incarichi libero professionali affidati a seguito del Covid anche agli specializzandi». Enpam aggiunge anche «il dottor Calabrese, inoltre, non risulta aver presentato domanda per il Bonus Enpam Plus attivato sempre per far fronte all'emergenza Covid, e riservato proprio ai pensionati e ai morosi che attivano un piano di rientro. L'Enpam resta comunque a disposizione avendo deliberato di concedere assegni fino a 5mila euro aggiuntivi, ai medici e dentisti che hanno contratto il Covid e che sono in regola con i contributi. Questa misura è in attesa dell'autorizzazione dei ministeri vigilanti».

Elisa Fais

