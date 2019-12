L'ATTIVITÁ

PADOVA È vero che i baristi dovrebbero accertarsi chiedendo la carta d'identità a tutti ma non si può pensare di seguire la clientela e fare anche gli sceriffi.

Diciamo però che un barista dovrebbe avere l'occhio clinico, perché i ragazzi della compagnia fanno ordinare ai più vecchi dicendo che poi arriveranno dei loro amici. Ed è anche vero che le regole valgono pure nei supermercati dove con lo stesso metodo compra il più anziano e poi si beve tutti insieme.

Così il comandante della Polizia locale, Lorenzo Fontolan non può che commentare: «I gestori devono considerare che ci possono essere conseguenze anche di tipo penale». Quindi i gestori sono avvisati. Se vendono alcolici a ragazzi fra i 16 e i 18 anni prendono la multa. Che sono 500 euro per ogni somministrazione, cioè per ogni spritz fuori legge. Se la Polizia locale trova otto ragazzini ai tavolini è una batosta. Giusta. Se però i ragazzini hanno meno di 16 anni rischiano addirittura la galera.

NUOVI BLITZ

Certo che vedere ragazzini che si prendono cocktail alcolici in centro alle due di pomeriggio di sabato dà da pensare. «L'attenzione della Polizia Locale resterà alta anche nel corso delle prossime settimane, in quanto il periodo delle festività comporta una maggiore frequentazione da parte di giovani e giovanissimi di molti locali del centro cittadino».

In ogni caso il regolamento della Polizia locale è chiaro. Perchè in teoria un ragazzo di 17 anni non rientra nella fattispecie riconosciuta dal codice penale ma in quella del decreto salute e il regolamento è ferreo. La regola valida per tutti è che non si possono trasportare alcolici in contenitori aperti in passeggiata, ma si possono bere solo nei plateatici del bar.

Inoltre è vietato vendere per asporto somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18.

E tanto per rimarcare la questione i minori non possono bere bevande alcoliche nei luoghi pubblici.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA