VIGODARZERE «Stiamo vivendo momenti di grande preoccupazione e l'amministrazione darà ogni informazione utile a tutti i cittadini». Il sindaco di Vigodarzere Adolfo Zordan assicura che la situazione legata al contagio dell'infermiere 45enne, che ha seguito il paziente di Dolo ora ricoverato a Padova, è sotto stretto controllo. L'uomo, asintomatico, si trova in quarantena nella sua casa di Vigodarzere. «Si assicura che l'uomo, unitamente ai propri famigliari, è in isolamento e che tutti sono soggetti ai controlli giornalieri degli operatori sanitari. Inoltre come sindaco sono tenuto al più stretto rispetto del protocollo della privacy delle persone coinvolte nell'emergenza, tutelate peraltro da precise norme di carattere penale. Pertanto non può in alcun caso diffondere a chicchessia dati ed informazioni rientranti nella sfera dei dati sensibili relativi all'infermiere risultato positivo al tampone - scrive Zordan -. Porteremo a conoscenza quotidiana della collettività, anche a più riprese giornaliere, l'evolversi della situazione sanitaria, così da evitare informazioni imprecise o fuorvianti, spesso purtroppo diffuse da canali non ufficiali».

Intanto il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro sceglie toni critici sulle reazioni all'epidemia: «Ci stiamo facendo del male con le nostre mani. Stiamo mettendo in ginocchio l'area più produttiva del paese, tra le più produttive d'Europa. Capisco l'attenzione per un virus, ma mettiamo i piedi per terra e siamo lucidi. Oggi stiamo bloccando un paese per 230 casi, ma che presentano una sintomatologia pari ad una influenza. I decessi sono, purtroppo, riferibili a persone con uno stato di salute già fortemente compromesso. Qui più di qualcuno sta facendo molti soldi: la borsa crolla, le farmacie prese d'assalto per la gioia dei produttori di gel per le mani. Intere categorie di prodotti esauriti tra i banchi. Vi rendete conto?».

Per stigmatizzare le paure ieri mattina Schiesaro ha fatto la spesa al mercato a chilometro zero di Piazza della Repubblica. «Tutti i mercati rionali, almeno a Cadoneghe, restano aperti e non c'è motivo di avere paura. È giusta la prudenza, è fondamentale il senso di responsabilità, ma non possiamo permettere che il Coronavirus metta in ginocchio le nostre attività e la nostra economia, a causa di un panico irragionevole e incontrollato».

