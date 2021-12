LE TESTIMONIANZE

TORREGLIA Esiste indubbiamente la paura dei contagi. Ma anche l'indisponibilità a munirsi di super Green Pass e soprattutto l'incertezza sul possibile ulteriore inasprimento delle misure anti contagio allo studio del Governo. Sono tutti ingredienti che non assicurano il migliore dei piatti di Natale ai ristoratori dei colli, che accusano già il colpo in determini di disdette. Anche se poco o nulla cambia per loro con l'entrata del Veneto in zona gialla, la marcia verso il tutto esaurito che sembrava inarrestabile sino a qualche mese fa subisce un duro intoppo.

TEMPI CAMBIATI

«Pensare al sold out come avvenuto nel periodo pre Covid e come registrato la scorsa estate assicura Nicola Lionello, presidente dell'Associazione Tavole Tauriliane di Torreglia e titolare del ristorante da Taparo è assolutamente irrealistico. Le disdette stanno fioccando. E poco importa il dispiacere con il quale i nostri clienti le annunciano. Non mancano ovviamente anche le prenotazioni, ma il saldo alla fine rimane sempre negativo». Il grande vuoto finora era stato creato dal venir meno delle cene aziendali. Ditte che avevano prenotato ancora in autunno tavolate di 40-50 commensali sono state costrette a far ricorso al altre gratificazioni per i propri organici.

«Qui sono saltate almeno tre prenotazioni con grandi numeri assicura Enio Agnolon, titolare della Trattoria da Antenore a Torreglia e le disdette sono fioccate l'una dopo l'altra. Hanno resistito soltanto i piccoli gruppi legati a qualche studio o qualche realtà più piccola».

Il ritmo del 3 per 2 che si traduce in 3 disdette per 2 prenotazioni, è quello che scandisce l'andamento dei tavoli natalizi anche all'Antica Trattoria da Ballotta. «Non basta dice Andrea Legnaro, contitolare del locale con il padre Fabio assicurare la massima osservanza delle norme anti contagio da parte della gestione. Le disdette fanno capire che ci sono timori diffusi, tali da indurre le persone e rinunciare anche ad impegni presi da tempo». Davanti alle rinunce che fioccano una dopo l'altro alcuni ristoratori hanno fatto buon viso a cattiva sorte, cercando di dislocare meglio i tavoli a capienza più ridotta. Altri, davanti a numeri più contenuti, risolveranno in modo più agevole il problema della carenza del personale che avrebbero sicuramente affrontato in caso di tutto esaurito.

«Fortunatamente ha sottolineato Elena Cristofanon, titolare del Monte Grande di Rovolon continuiamo a disporre del nostro personale storico. Per la sala, in caso di numeri importanti avremmo dovuto fare riferimento ai contratti a chiamata». Per alcuni ristoratori, davanti al mancato tutto esaurito natalizio, vale la regola dei pochi ma buoni.

I FEDELISSIMI

«Lo zoccolo duro delle persone affezionate al nostro locale - si consola Diego Dal Santo, titolare dell'omonima trattoria di Cinto Euganeo - ci sarà ancora. Sono tutte persone del posto, abituate a trascorrere da noi il Natale come lo trascorrerebbero in famiglia».

C'è chi attende l'ultimo momento. «Aspetterò gli ultimi giorni confida Giuliano Lionello, titolare del Pirio di Torreglia prima di ridefinire i posti e di contattare i fornitori. C'è sempre il ritorno all'ultimo momento degli indecisi». La sindrome da disdetta sembra aver bloccato anche le prenotazioni per Capodanno. «Più che la paura del Covid ha confidato ancora Nicola Lionello di Tavole Tauriliane prevale in questo caso l'indecisione su cosa fare. Non è detto che l'esercito senza mèta di S. Silvestro non si muova all'ultimo momento, riservandoci qualche sorpresa».

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA