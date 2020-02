L'ATTESA

PADOVA Una sala piena, una platea in fibrillazione e un professore con decine di occhi puntati addosso. Sono state due ore molto intense, lunedì sera, quelle che hanno contraddistinto la riunione degli attivisti di Coalizione Civica nella sede arancione di Corso del Popolo. Non è stata la serata degli annunci ufficiali come qualcuno immaginava, ma di fatto è stata la prima volta che Arturo Lorenzoni si è presentato alla propria base da candidato governatore in pectore. Fosse per lui ogni riserva sarebbe già sciolta e la corsa regionale verso Palazzo Balbi sarebbe già cominciata. Se la sfida a Zaia non è ancora stata lanciata, è perché la direzione regionale Pd deve ancora sciogliere le ultime riserve. Sabato è in programma a Vicenza un'assemblea del Veneto che vogliamo, movimento civico promosso proprio da Lorenzoni, e il diretto interessato auspica che per quel giorno l'accordo sia chiuso.

LA PLATEA

Intanto, però, c'è da fare i conti con la base padovana. Quella che l'ha supportato, votato e sostenuto negli ultimi due anni e mezzo. Il momento è decisivo non solo per Lorenzoni ma per tutta Coalizione. Per questo motivo lunedì sera gli attivisti in sede erano oltre una cinquantina. «Arturo, ti prego, non te ne andare» gli ha detto più di qualcuno. Il vicesindaco ha sorriso, ma ha glissato. Ha spiegato di credere nel percorso regionale indipendentemente da una sua candidatura e non si è sbilanciato oltre. «È prematuro» è la frase ripetuta come un mantra da Lorenzoni.

Al di là della scelta del vicesindaco, c'è in ogni caso un'ampia fetta di elettorato che non vuol vedere dispersi i voti decisivi conquistati del giugno 2017. «Che ne sarà di Coalizione? Ci terremo le deleghe all'urbanistica e alla mobilità?». Queste sono le domande-chiave rivolte da molti attivisti. Lorenzoni mantiene un aplomb istituzionale e non prende posizione, ma l'altro ieri ha lanciato un messaggio importante agli alleati democratici: «Qualunque sarà la mia scelta, io rimarrò garante di un accordo elettorale per Padova fatto nel 2017. Gli equilibri non dovranno cambiare». Tradotto: anche senza Lorenzoni, il popolo arancione dovrà continuare a mantenere un peso importante nella giunta Giordani. Da Coalizione trapela l'orgoglio di aver avviato un modello poi replicato in tutto il Veneto («Il movimento regionale che è appena nato è una conseguenza del successo ottenuto a Padova») ma al tempo stesso si respira un'aria di fermento accompagnata da diversi interrogativi.

I SUCCESSORI

Per il ruolo di vicesindaco sono circolati negli ultimi mesi due nomi: Chiara Gallani, assessore all'Ambiente apprezzata dagli attivisti fin dai tempi delle sue battaglie ecologiche a sostegno del movimento civico Padova 2020, e Francesca Benciolini, alla quale il sindaco riconosce importanti doti di diplomazia e mediazione. Proprio quest'ultimo appare il nome più quotato, in grado di ottenere il gradimento del Pd.

Per il ruolo di nuovo assessore, invece, non c'è ancora stata una vera discussione interna. Restano salde le candidature del capogruppo Nicola Rampazzo (il nome più caldo e ben visto, tra quelli interni a Coalizione) e di Stefania Moschetti, eletta con la Lista Giordani. Dalla stessa area proviene pure Meri Scarso. Una volta che Lorenzoni avrà annunciato la propria candidatura in Regione, la successione non sarà in ogni caso immediata. Passeranno infatti alcune settimane di transizione in cui lo stesso professore si farà garante del passaggio di consegne.

