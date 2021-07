Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTESAPADOVA Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe Dal Ben, che è anche stazione appaltante per il nuovo policlinico a Padova est, ne ha fatto un accenno fugace ieri, ripromettendosi di dare ulteriori informazioni. «Le domande per il nuovo ospedale? Stiamo andando bene attendiamo di verificare tutto poi parleremo».Ma tanto basta per sostenere che il bando europeo che scadeva in queste ore ha avuto successo, dunque la...