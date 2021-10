Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTESAANGUILLARA A tre giorni dall'atteso arrivo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel Padovano, l'allerta sicurezza è altissima. L'itinerario del capo di Stato viene mantenuto sotto il più stretto riserbo, ma alcune delle sue soste sia ad Anguillara che nel capoluogo sono state rese note e i luoghi sensibili (oltre ai tragitti per gli spostamenti) saranno monitorati in modo strettissimo. Non mancano infatti anche le promesse...