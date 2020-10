L'ATENEO

PADOVA In quattro giorni oltre 16 mila studenti hanno seguito le lezioni in aula, altri 9.300 hanno scelto la didattica online. Sono i numeri della prima scommessa già parzialmente vinta dall'università di Padova, ovvero riuscire a riportare i ragazzi e le ragazze tra i banchi. La sfida ancora aperta è aumentare sempre più la presenza degli universitari nei laboratori e nelle aule, anche a turni, gestendo allo stesso tempo eventuali rischi di contagio grazie all'app di tracciamento. «Il numero totale di insegnamenti erogati in questo primo semestre è 2.903 spiega il prorettore alla Didattica, Daniela Mapelli - 621 sono esclusivamente online, ma sono destinati a diminuire. Bisogna tener presente che le lezioni sono appena iniziate, non tutti i corsi sono ancora partiti. Ad esempio le immatricolazioni di Medicina stanno avvenendo in questi giorni, dal 15 ottobre saranno tutti in presenza. Così come le magistrali di Psicologia che non rientrano nel conteggio. Gli studenti che tornano a frequentare in aula sono contenti e noi docenti altrettanto. All'interno degli edifici gli studenti sono attenti, scrupolosi e collaborativi nel rispetto delle misure anti-Covid».

Dal 28 settembre al primo ottobre sono stati presenti nelle varie sedi dell'ateneo circa 16 mila studenti che hanno frequentato da 3 a 6 lezioni a testa in base alla scuola di appartenenza. Si tratta di circa il 27% di tutti gli iscritti, il dato è lontano dal 67% degli studenti che al sondaggio di luglio avevano segnalato la propria intenzione di partecipare in presenza. Ma sono da tenere in considerazione sia l'andamento del contagio che l'offerta didattica non ancora a regime. Oltre al fatto che al sondaggio ha aderito il 28% dei 54 mila studenti invitati.

Intanto continua a salire l'adesione al test salivare che l'università mette a disposizione per la comunità accademica: docenti, personale tecnico-amministrativo, altre figure stabilmente impegnate negli ambienti lavorativi dell'ateneo. Il programma di sorveglianza attiva prevede l'adesione volontaria, mediante test molecolari su campioni salivari, eseguiti con frequenza tri-settimanale (ossia ogni 20 giorni circa). Oltre il 60% del personale del Bo ha già aderito alla campagna di screening. «Questa settimana iniziamo a consegnare i primi test conferma la professoressa Mapelli e contiamo di concludere i controlli nel giro di due settimane. Sarà inevitabile riscontrare qualche caso di positività tra gli studenti o il personale, l'ateneo è una grande comunità. In questo momento abbiamo qualche docente in quarantena fiduciaria che fa lezione da remoto, ciò non significa che siano positivi al Covid, ma sono comportamenti necessari per prevenzione. I sistemi informatici per la didattica da remoto funzionano bene, sono fondamentali anche per i tanti studenti internazionali che sono bloccati nei loro Paesi a causa della pandemia».

La crisi coronavirus non ha fermato le immatricolazioni al Bo, che segnano un balzo del +11,5%. Al 30 settembre risultano 16.883 nuovi studenti, il numero più alto si trova a Ingegneria con 4.104 neoiscritti. Caso particolare è Giurisprudenza, che raddoppia le immatricolazioni passando da 567 nel 2019/20 a oltre mille nel 2020/21. A fare la differenza è anche il nuovo corso di Diritto e tecnologia partito quest'anno con ben 300 adesioni. «È molto positivo anche il confronto sul numero di immatricolati con titolo di studio straniero che passa dai 550 del 2019/20 ai 986 del 2020/21, con una crescita di quasi l'80% - conclude Mapelli -. Tanti i motivi: abbiamo rinforzato l'international office, anticipiamo l'uscita dei bandi, l'ateneo è salito nei ranking internazionali e funziona anche il passaparola».

