L'ATENEOPADOVA Dopo il via libera varato dal consiglio comunale di lunedì sera, il nuovo ospedale (con tanto di doppia soluzione Padova Est e Giustinianeo) vede sulla propria strada anche il disco verde dell'Università. L'ok alla realizzazione di un progetto così importante per la città e così tanto discusso, è arrivato nel pomeriggio di ieri quando durante i lavori del consiglio di amministrazione di Ateneo, il rettore Rosario Rizzuto ha firmato l'accordo per la realizzazione del nuovo nosocomio cittadino. Si dirà, un atto formale su...