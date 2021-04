Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATENEOPADOVA Altri cinque giorni di attesa, gli ultimi. Da lunedì torneranno in aula anche gli studenti dell'università e il Bo ha subito ufficializzato la notizia: «Onde consentire un'ordinata ripresa delle attività didattiche in presenza e il rientro degli studenti fuori sede si dà indicazione di riprendere i corsi già calendarizzati in presenza per il secondo semestre da lunedì 12 aprile». Lo scorso primo marzo erano scattati in...