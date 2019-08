L'ASSOCIAZIONE PADOVA Tra baristi e ristoratori del centro storico tiene banco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSOCIAZIONEPADOVA Tra baristi e ristoratori del centro storico tiene banco la questione plateatici, ma c'è anche un altro incubo che agita gli esercenti padovani. Interessa tutti ed è composto da una parola di sole tre lettere: Iva. «L'aumento delle aliquote Iva sarebbe una stangata per le famiglie padovane e rappresenterebbe anche una batosta finale per molti esercizi commerciali - avvisa il presidente padovano di Confesercenti, Nicola Rossi -. Le imprese del commercio non possono continuare ad avere questa spada di Damocle sulla testa....