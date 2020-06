L'ASSOCIAZIONE

PADOVA «In Veneto dal 2015 al 2019 i soggetti segnalati per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso sono quadruplicati. E la crisi di liquidità innescata dal Coronavirus rischia di peggiorare notevolmente la situazione». Il grido d'allarme parte da Padova ed è lanciato da Confapi, confederazione della piccola e media industria privata. A prendere posizione sono il presidente provinciale Carlo Valerio e il presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Jonathan Morello Ritter.

Il territorio padovano, connotato da un ricco tessuto produttivo, si è dimostrato negli ultimi anni terreno fertile per le infiltrazioni mafiose nelle aziende in difficoltà, come dimostrano numerose inchieste di polizia, carabinieri e guardia di finanza. «Sempre più spesso - ricorda Morello Ritter- ci troviamo ad applaudire il continuo e ottimo lavoro di contrasto alla criminalità organizzata delle forze dell'ordine. Ma è necessario prendere consapevolezza del problema, perché quando non si ha coscienza del pericolo il danno può essere ancora peggiore. Ora che i soldi tardano ad arrivare, che si rischiano la paralisi e il caos licenziamenti, è molto probabile che più di qualche imprenditore sia tentato di avvicinarsi a prestiti facili, magari più costosi ma certi. Certi fino a quando non si realizzerà che quel debito non potrà mai essere ripagato. Certi di essere finiti nelle mani di criminali».

COSA SERVE

«Nel caso delle infiltrazioni mafiose, nel momento in cui si ha la percezione che qualcosa è successo è già tardi. E, per fare in modo che non si giunga tardi, bisogna che in precedenza si sia creato un tessuto sociale di sicurezza, in grado di riconoscere immediatamente i germi patogeni fin da quando questi germi cercano di attaccarci» è il pensiero del presidente Valerio. «Per cui, da un lato sottolineiamo che lo Stato dovrebbe sostenere gli imprenditori che non riescono ad arrivare ai finanziamenti bancari aiutandoli a non cadere in tentazione. Ma, allo stesso tempo, rimarchiamo come le associazioni di categoria non possano permettersi di intervenire quando qualcosa di grave è già successo. Dobbiamo, invece affiancare i nostri associati».

I CORSI

A Padova e provincia Confapi si è già mossa concretamente. «Nei corsi di alta formazione di S.pa.d.a. - la nostra scuola di direzione aziendale - rivolti a imprenditori e manager, inseriamo un modulo sulla legalità e l'anticorruzione. Se in altri ambiti formativi spieghiamo ai nostri associati come fare a tenere la contabilità, ottenere contributi, aggiornarsi sulle tecniche commerciali e quant'altro, dobbiamo aiutarli anche nel comprendere ciò che può essere o divenire un pericolo, e accompagnarli nel diventare attentamente proattivi. Se un nostro associato percepisce la presenza di un rischio di qualche natura e se c'è qualcuno che lo minaccia, potrebbe trovarsi in difficoltà a gestire la sua condizione in solitudine. Se invece si rivolge all'associazione poi può misurarsi con le forze dell'ordine presenti sul territorio».

IL RAPPORTO

I dati dell'ultimo rapporto della Direzione Investigativa Antimafia presentato al Parlamento sono evidenti. Dal rapporto è possibile notare che in regione i soggetti segnalati per reati sintomatici di criminalità organizzata dal 2015 al 2019 per alcune voci si sono quadruplicati, come per l'associazione di tipo mafioso (dai 28 casi del 2015 si è saliti ai 60 nel solo primo semestre del 2019) o il riciclaggio (352 casi nel 2015, scesi a 216 nel 2016, mentre sono stati 696 nel solo primo semestre nel 2019). A questi reati si aggiungono incendi dolosi, danneggiamenti e usura. «Il pericolo non è limitato nel tempo - sottolinea l'associazione -. Nel 2021 quando le aziende chiuderanno i bilanci dell'anno precedente si troveranno a fare i conti con la burocrazia bancaria». Ed è lì che ancora una volta potrebbero allungarsi i tentacoli delle mafie.

