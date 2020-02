L'ASSOCIAZIONE

FIRENZE La drogheria di fine Settecento e la farmacia ottocentesca, la trattoria dei primi del Novecento e la gioielleria che conta 70 anni di storia. Ma anche l'ottica, il panificio, il negozio di giocattoli e la bottega alimentare. Tutte attività passate di padre in figlio, assistendo alla trasformazione della città senza cambiare mai la propria identità. La provincia di Padova conta 84 negozi storici ufficialmente riconosciuti dalla Regione (29 in città, a cui si aggiungono i 120 locali storici inseriti nell'apposito albo comunale).

Da ieri la Confesercenti è in missione a Firenze con l'obiettivo di studiare i colleghi toscani e trovare nuove idee per poter resistere ancora a lungo. «Rappresentiamo un patrimonio e una memoria storica - dicono in coro i commercianti padovani in trasferta - e per rimanere ai nostri livelli d'eccellenza è importante muoverci, vedere, capire e incontrare altre realtà».

Una visita di due giorni alle botteghe storiche fiorentine, ma non solo. L'iniziativa è l'occasione giusta anche per riflettere sulla rivoluzione del mercato coperto sotto il Salone. Il 31 dicembre scadranno infatti le licenze delle 56 attività che pagano l'affitto all'amministrazione e i colloqui di Confesercenti con l'assessore al Patrimonio Micalizzi sono già cominciati. «Il Salone è uno dei luoghi riconosciuti dalla Regione per il suo contenuto storico e per l'alto valore sociale del mercato stesso - spiega Alessandra Trivellato, coordinatrice Fondazione negozi storici di Padova - Stiamo lavorando per trovare nuove soluzioni, vogliamo che le attività sotto il Salone e quelle attorno siano sempre più valorizzate. Da uno studio che abbiamo condotto grazie al progetto Memento - prosegue Alessandra Trivellato - emerge che la maggioranza dei clienti del Salone sono cittadini padovani, pensionati, sopra i 65 anni. Spesso si tratta di consumatori abitudinari, che acquistano in questi luoghi storici per la qualità del prodotto e per l'esperienza di acquisto positiva. Ma l'indagine ci dà anche altre indicazioni per ampliare il pubblico di riferimento coinvolgendo sempre più anche le nuove generazioni: secondo noi ci sono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda gli orari di apertura, l'organizzazione di eventi enogastronomici e la presenza di offerte on-line».

Il viaggio a Firenze offre anche ai commercianti padovani la possibilità di visitare il Mercato coperto di San Lorenzo, eccellenza alimentare, raccogliendo spunti da portare poi al tavolo di Palazzo Moroni con gli assessori e le altre associazioni di categoria. I tempi aggiunge Trivellato sono maturi per una nuova convocazione e ci aspettiamo che siano coinvolti nella discussione i commercianti del Salone ma anche quelli del comparto piazze.

L'anno scorso Confesercenti ha organizzato una missione simile a Genova, quest'anno tocca a Firenze. Il programma di oggi prevede anche incontri con l'omologa associazione toscana e con l'assessore al Commercio del capoluogo toscano, Federico Gianassi, a Palazzo Vecchio. . Confesercenti sta portando avanti da tempo diversi progetti di valorizzazione delle attività storiche osserva il vicepresidente Flavio Convento - che sono il cuore del tessuto commerciale e delle città. Stiamo investendo molto per sostenere queste botteghe e i due milioni di euro previsti a breve dalla regione Veneto per le attività storiche saranno senz'altro un contributo importante. La delegazione raggruppa anche commercianti della provincia (da Noventa a Galliera Veneta) assieme a colleghi vicentini e bassanesi. L'obiettivo è sancire un gemellaggio tra le botteghe storiche delle città. Prossime tappe, tra il 2020 e il 2021, Roma, Milano e Napoli.

