L'ASSISTENZA

PADOVA La prima telefonata arriva alle otto di sera, l'ultima ventiquattro ore dopo. E poi si ricomincia, senza sosta. Un vero assalto in cui i dottori sono costretti a trasformarsi pure in centralinisti. In piena emergenza Covid il telefono non smette mai di suonare, anche se si tratta della notte di Natale. A testimoniarlo sono i numeri del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) in tutta la provincia di Padova: cinquemila richieste da giovedì a domenica. Una media di 1.200 chiamate al giorno e un picco di duemila chiamate a Santo Stefano. Dall'anziana nonna che ha bisogno di essere tranquillizzata al cinquantenne che necessita di istruzioni per eseguire un tampone, fino al ragazzo che chiede un consulto sui propri sintomi. E le guardie mediche sono lì, pronte a dare risposte tecniche ma anche a fornire un fondamentale supporto psicologico.

L'ORGANIZZAZIONE

A metà novembre, quando la seconda ondata si stava già facendo travolgente, il servizio aveva registrato 2.500 richieste d'aiuto in 60 ore. Ora i numeri sono addirittura superiori. «Non ci sorprendono - premette la dottoressa Mariateresa Gallea, segretaria della Fimmg continuità assistenziale di Padova - Situazioni analoghe si sono verificate anche in passato negli anni in cui in questo periodo di festività è arrivato il picco influenzale. Stavolta tutte le chiamate riguardavano il Covid. Gli oltre 120 colleghi che a turni di 12 ore si sono alternati nelle 13 sedi hanno preso in carico tutte le richieste, effettuando anche visite ambulatoriali e domiciliari quando necessario».

«Come d'abitudine prima di ogni visita è stato effettuato un triage telefonico per la sicurezza dei pazienti e dei medici in servizio: se uno o più medici dovessero contagiarsi in questo periodo, ci sarebbe il serio rischio di non riuscire a coprire i turni delle prossime settimane, con altri due ponti in vista. Giovedì 31 infatti, per la sfortuna di un calendario quest'anno poco favorevole, si verificherà una situazione analoga con una nuova maratona fino a domenica 3 gennaio».

Questo è lo scenario, poi c'è l'appello. «Ci teniamo ad inviare un messaggio di rassicurazione alla popolazione che in questi giorni ha dovuto attendere anche un'ora per poter parlare con un medico, talvolta con pesanti rimostranze e aggressioni verbali e in un caso allertando anche le forze dell'ordine. Comprendiamo la tensione che il Covid ormai da tempo sta causando nella comunità, ma chiediamo ai cittadini pazienza, visto l'alto carico di lavoro, che richiede attenzione e scrupolosità».

Ecco, dunque, il concetto più importante. «Chiediamo di rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale per situazioni di reale necessità e di evitare richieste di tamponi se non ci sono stati contatti stretti con persone positive o se non si presentano sintomi. L'assistenza viene offerta a quasi un milione di cittadini residenti, oltre tutti coloro che sono temporaneamente domiciliati nel territorio padovano e tra questi ci sono molti pazienti cronici, oncologici e disabili che in questo periodo non possono essere trascurati. Ringrazio i colleghi per il grande lavoro svolto in questo weekend - conclude Mariateresa Gallea - confidando in vista del prossimo in migliori modalità organizzative».

