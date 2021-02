L'ASSISTENZA

PADOVA Il bonus per le baby-sitter e quello per le badanti, le indennità per i lavoratori autonomi e i congedi parentali straordinari. Migliaia di pratiche prese in esame ogni giorno da 150 persone. L'obiettivo: erogare alle famiglie padovane contributi fondamentali per arrivare alla fine del mese, applicando le misure messe in campo dal governo in piena pandemia. Considerandole tutte, per la provincia di Padova parliamo complessivamente di oltre 150 mila bonus versati nel corso del 2020. Il dato emerge prendendo in esame le tabelle dell'Inps. «Questa ondata ormai sta passando. Abbiamo elaborato il 98% delle richieste e in questi giorni stiamo esaminando i fascicoli dove ci sono anomalie e contestazioni - spiega Massimo Formichella, da quasi un anno direttore provinciale dell'Inps di Padova - Ora speriamo di iniziare a vedere la fine di questa emergenza».

I NUMERI

Partiamo dal bonus Covid baby sitter, un contributo economico di mille euro per le famiglie con i genitori che lavorano. Nel corso del 2020 ne sono stati erogati 35.753. Vanno a sommarsi al premio alla nascita, all'assegno di natalità e al bonus asili nido (in totale sono stati 17.308 nel corso dell'anno con un trend costante rispetto agli anni precedenti). «Il bonus baby sitter- commenta Formichella - ha dato possibilità di affrontare una situazione di emergenza a molte famiglie. Si tratta di un rimborso statale a fronte di spese sostenute per seguire i bambini. Le richieste sono state molte e le pratiche sono state tutte completate dai nostri uffici».

E' stato inoltre istituito dal governo un ulteriore bonus che ha interessato lavoratori domestici, richiesto da 4.654 persone. L'Inps ha infatti riconosciuto, per i mesi di aprile e maggio, un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese a colf e badanti che abbiano lavorato da contratto almeno 10 ore a settimana.

Un'altra consistente fetta di aiuti legati alla pandemia riguarda il comparto dei lavoratori autonomi come ad esempio commercianti, artigiani, agricoltori, lavoratori dello spettacolo e del turismo. Il bonus Covid Una tantum (600 euro in primavera più mille euro questo inverno) è stato percepito da 43.620 padovani. Complessivamente i bonus erogati sono stati 94.484. Interessante anche il dato sui concedi parentali Covid: sono stati 19.317 e vanno ad aggiungersi a quelli tradizionali per maternità e per assistenza disabili.

IL MONDO DEL LAVORO

Nel 2020 sono state erogate 25 mila prestazioni Naspi (indennità di disoccupazione), un numero in linea con il 2019. Per quanto riguarda la cassa integrazione parliamo invece di una media di 500 pratiche trattate ogni giorno con 56.843 domande presentate dalle aziende nel corso del 2020. L'anno prima erano state 4.069: tredici volte in meno.

L'attuale blocco dei licenziamenti scade il 31 marzo, dal governo è emersa più volte l'intenzione di prorogarlo ma l'Inps è pronta ad ogni evenienza: «Ci auguriamo che il blocco dei licenziamenti rimanga, ma in ogni caso quando scadrà noi ci faremo trovare pronti a sostenere quell'impatto. Per ora stiamo gestendo al meglio tutte queste misure già in campo e ci sentiamo di dire che il momento più complicato è passato».

IL REDDITO

Tra le migliaia di pratiche elaborate dall'Inps ci sono pure quelle del Reddito di cittadinanza. In un anno le sedi di Padova, Camposampiero, Cittadella, Este e Piove di Sacco hanno versato in media 500 euro a 15.374 nuclei familiari. Contiamo anche 14.999 pratiche per i redditi di emergenza (un'ulteriore mensilità).

A queste pratiche bisogna poi aggiungere quelle gestite dai vari Comuni ma pagate dall'Inps. Sono state 4.206 quelli destinate ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, mentre sono stati 866 i contributi per la maternità. Anche in questi giorni i 270 dipendenti padovani dell'Inps (metà in smart working) continuano ad essere sommersi da pratiche di ogni genere.

