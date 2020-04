(al.rod.) Una fornitura di cibo biologico Alce Nero è stata consegnata ai rappresentanti dell'associazione Casa Priscilla Onlus (nella loro sede di via Crescini 24) da parte dell'assessore all'Ambiente e al Verde Chiara Gallani. L'associazione si occupa dell'accoglienza di bambini orfani o con gravi problemi familiari. La fornitura è stata messa a disposizione nell'ambito del Premio Non Sprecare 2019. Il premio che sostiene giovani, scuole, associazioni, imprese e istituzioni nel processo di sviluppo di una cultura della sostenibilità economica, sociale e ambientale, è stato vinto dal progetto Operazione più alberi che ha visto fianco a fianco il Comune di Padova e AcegasApsAmga. Il progetto Operazione più alberi, premiato appunto con una fornitura di prodotti alimentari, è stato scelto per la sua portata innovativa, in grado di coniugare educazione ambientale, corretto smaltimento dei rifiuti e incremento del verde urbano. Grazie alla felice collaborazione tra il Comune e l'azienda responsabile della gestione dei rifiuti urbani, è stato, infatti, possibile piantare 700 nuovi alberi, utilizzando un meccanismo semplice, ma efficace: un nuovo albero è stato donato da Acegas Aps Amga alla città ogni volta che un padovano ha conferito, per almeno tre volte, rifiuti ingombranti nei quattro centri di raccolta presenti a Padova.

