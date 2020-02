LA POLEMICA

PADOVA «Le posizioni di Coalizione civica sono una provocazione». Ad andare all'attacco è l'Ascom che non ha per nulla apprezzato la presa di posizione del popolo arancione che sabato ha chiesto di non realizzare nemmeno un posto auto all'interno dell'ex caserma Prandina. Coalizione ha anche criticato fortemente la giunta Giordani sulla nuova pediatria e sulla liquidazione della Zip chiedendo, infine, una moratoria sulle nuove aperture di supermercati in città. «Siamo d'accordo spiega il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin sul problema della proliferazione dei supermercati e sulla necessità di trovare un argine a insediamenti che finiranno per fagocitarsi gli uni con gli altri, ma per il resto il nostro è un pollice verso deciso».

LA POSIZIONE

Semplice il ragionamento di Bertin: mentre ci sono assessorati che guardano avanti e prospettano interventi per lo sviluppo della città «c'è chi gioca continua - a fare la Penelope in riva al Piovego: disfa di notte ciò che si cerca di realizzare di giorno». Ovviamente l'attacco ad alzo zero è sul parcheggio all'ex Prandina. «Una provocazione bella e buona quella di pensare a un parcheggio destinato solo alle attività che lì andranno ad insediarsi quando c'è persino un sondaggio della maggioranza che conferma il desiderio dei padovani di vedere in quell'area un parcheggio che per noi deve avere almeno mille posti», rincara la dose. «Se l'idea di fondo conclude - è quella di andare contro l'economia, e la posizione sulla Zip sembra orientata in questo senso, allora lo si dicano chiaramente senza nascondersi dietro discorsi improntati all'ambientalismo».

I DEM

Anche se con toni decisamente più sfumati, ad intervenire sulla fuga in avanti di Coalizione Civica è anche il segretario cittadino del Partito democratico Davide Tramarin che rivendica gli obiettivi centrati dalla giunta Giordani. «Noi vogliamo concentrarci sui tanti risultati raggiunti dall'amministrazione in questi primi due anni e mezzo spiega - La direzione che ha preso la città è molto positiva: si sono sbloccati i grandi progetti strategici per il futuro, è in corso una rigenerazione delle zone che erano più in difficoltà, è stata inaugurata una stagione di grande partecipazione e vitalità diffusa, è stato promosso un modello di sviluppo economico sostenibile e orientato alle opportunità, con la sperimentazione di innovazioni che distinguono Padova in tutto il Nord Est». «Insomma, il Pd è orgoglioso dell'operato del sindaco Giordani, della giunta e dell'amministrazione conclude - Anzi, rivendichiamo l'impegno e la mediazione con cui il Pd ha saputo sempre essere determinante per arrivare fin qui. Detto ciò, non bisogna cullarsi sugli allori, ma continuare con ambizione ed entusiasmo a fare ancora di più per Padova».

Alberto Rodighiero

