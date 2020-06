Il Covid-19 ha portato con sé, oltre all'emergenza sanitaria, forti ripercussioni sul piano economico. Molte imprese si trovano ora costrette a reinventarsi per affrontare la crisi. Adattarsi ai cambiamenti, sempre più veloci e addirittura imprevisti, come la pandemia ha dimostrato, diventa pertanto indispensabile. Ecco allora che le storie contenute nel libro Il potere della crisi L'arte di fallire e rialzarsi (Linea Edizioni) risultano quanto mai di stimolo per una riflessione sulla capacità di rinnovarsi e ripartire. Autore di questo viaggio, che raccoglie le esperienze di imprenditori, professionisti, lavoratori, persone comuni e personaggi famosi, è l'avvocato padovano Marco Greggio, specializzato in crisi e ristrutturazioni d'impresa. Ne emerge un volume che mette in discussione il modo in cui si vive e offre persino un metodo per superare la crisi, ribattezzato Sacer(acronimo delle varie fasi del percorso: Sofferenza, Ancoraggi, Cause, Emozioni, Riequilibrio). Di questi temi l'autore parlerà nella presentazione in streaming che si terrà domani alle ore 18.30, durante la quale verrà presentato anche lo studio immunologico sostenuto da Fondazione Città della Speranza, al quale saranno devoluti i diritti d'autore. (F.Capp.)

