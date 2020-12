L'ARRIVO

PADOVA É partita ufficialmente da via Giustiniani la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Le prime 875 dosi di vaccino anti Covid destinate a tutto il Veneto sono arrivate in Azienda ospedaliera nella prima mattinata di ieri, attorno alle otto, scortate da un cordone formato da esercito e carabinieri. Ad accogliere la scorta di preziose fiale, il direttore della sanità del Veneto Luciano Flor, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Daniele Donato e il prefetto di Padova Renato Franceschelli. «Le 875 dosi di vaccino del Veneto contro il Covid sono state consegnate alla farmacia dell'Azienda ospedaliera dichiara Flor al fine di preparare i singoli pacchi per i vari punti vaccinali della regione».

LE OPERAZIONI

Le fiale erano giunte in Veneto già sabato sera, con un volo militare da Pratica di Mare all'aeroporto di Villafranca di Verona e poi custodite all'interno della caserma Salomone di Padova. La consegna è avvenuta a cura del reggimento Lagunari Serenissima. «É un gran giorno perché davanti a noi si apre una nuova strada - ammette Donato -. Il momento in cui si è aperto il furgone è stato molto emozionante. La scatola contenente i vaccini è stata portata in farmacia, dove sono state suddivise e preparate le dosi per le altre sedi vaccinali». Via Giustiniani ha trattenuto novanta dosi. «Dopo aver preparato il siero per l'iniezione racconta Donato alle 12 sono scattate le vaccinazioni in quattro diversi ambulatori al piano rialzato del policlinico. I medici a turno hanno somministrato il vaccino e una decina di infermieri ha fatto assistenza. Abbiamo dato priorità al personale al lavoro nei reparti Covid ed è stato adottato un criterio anagrafico. La prima a vaccinarsi è stata la coordinatrice infermiera di Malattie infettive, al termine dell'iniezione c'è stato un grande applauso». Il vaccino Comirnaty della Pfizer-Biontech viene somministrato in due iniezioni, a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. I novanta vaccinati dell'Azienda ospedaliera, dunque, saranno chiamati una seconda volta. «Non abbiamo ancora informazioni dettagliate sulla seconda tranche di vaccini specifica Donato è ancora tutto in fermento». Le vaccinazioni in via Giustiniani sono terminate alle 13.30.

IL MESSAGGIO

Un messaggio arriva anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. «É l'inizio di una speranza che si farà via via più grande e speriamo ci consenta presto di lasciarci alle spalle questo periodo che mai avremmo pensato di vivere dice Giordani -. É anche l'occasione per ribadire un grazie ai medici, agli scienziati, a tutti quelli che sono stati in prima fila e lo sono ancora nel combattere la pandemia. Come già detto non ho alcun dubbio sul fatto che quando sarà il mio turno farò anche io questo vaccino che è sicuro e validato dalla comunità scientifica. Spero lo faremo tutti perché si tratta di un atto di rispetto e responsabilità verso sé stessi e gli altri». Ieri hanno aderito al V-Day, anche Paolo Simioni responsabile dell'area Covid al settimo piano del policlinico, Paolo Navalesi dell'unità di Anestesiologia e Terapia intensiva, Ivo Tiberio della Rianimazione centrale, Andrea Vianello della Fisiopatologia respiratoria, Annamaria Cattelan del reparto di Malattie Infettive, e Andrea Spagna, direttore del Suem 118.

LA SCUOLA DI MEDICINA

É recentemente guarito dall'infezione da Coronavirus il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina di Padova, presente ieri all'evento. «L'inizio della campagna vaccinale è anche l'inizio della fine afferma Merigliano Sulla sicurezza non ci sono dubbi, i criteri della scienza e degli enti regolatori sono rigorosi. Vista l'emergenza globale, tutti hanno lavorato in parallelo e non in maniera sequenziale: i dati sono stati analizzati man mano che si presentavano, risparmiando mesi di tempo. Al momento non ci sono sufficienti dosi per tutti, ma la scelta di distribuirlo al personale sanitario in prima linea è un'espressione di equità sociale». Centinaia di medici specializzandi danno il loro contributo nelle aree Covid per l'assistenza ai malati. «Con la mia presenza ho voluto testimoniare che la Scuola di Medicina, ancora una volta, c'è. É stato vissuto come un momento di speranza, una luce in fondo al tunnel».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA