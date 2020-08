L'ARRESTO

PADOVA Ha 17 anni, è arrivato in Italia tutto solo dalla Tunisia e ben presto dal centro di accoglienza è passato alla strada. Per sbarcare il lunario, diventare un cavallino - ovvero un piccolo spacciatore al soldo dei mercanti di droga più grossi - è stata per lui forse la scelta più semplice. Ma che ora l'ha condotto in carcere. L'altra sera infatti gli agenti della Squadra mobile, sezione contrasto al Crimine Diffuso, hanno stretto le manette ai polsi al ragazzino, finito poi in cella al Minorile di Treviso. D'altro canto il suo curriculum criminale è bello lungo, a dispetto della sua giovane età. Così le 10 dosi di cocaina, di cui ha tentato di disfarsi, gli hanno aperto le porte del carcere.

Il ragazzo è ben noto alle forze dell'ordine: quando i poliziotti in borghese martedì sera sono passati su ponte Paleocapa, l'hanno subito riconosciuto. E sapendo che lo spaccio è la sua attività principale, l'hanno tenuto sott'occhio a debita distanza.

Il diciassettenne stava confabulando animatamente con altri due giovani. I tre hanno dunque attraversato il ponte a piedi e hanno imboccato via Folengo. Seguiti a debita distanza, i poliziotti li hanno visti raggiungere Piazzale San Giovanni, per poi svoltare via Monte Solarolo.

A quel punto è scattato il controllo. Gli agenti si sono avvicinarti e il giovane, capendo che si trattava di poliziotti, nonostante non avessero la divisa, si è messo a correre per cercare di non essere identificato. E mentre scappava ha anche lanciato due involucri per terra. La fuga è durata poco: il 17enne è stato bloccato: oltre ai due involucri, recuperati dagli agenti, che contenevano 10 dosi di cocaina per un totale di più di 10 grammi e un valore che si aggira intorno ai mille euro, in tasca il ragazzino aveva 510 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, che probabilmente erano il provento della vendita di altre 5 o sei dosi di stupefacente. Oltre a questo i poliziotti gli hanno trovato in tasca anche una bomboletta spray irritante: un'arma sempre più utilizzata dagli spacciatori, sia per difendersi durante le dispute con i concorrenti, sia per colpire le forze dell'ordine durante i controlli e creare il diversivo per fuggire.

Il ragazzino è stato quindi condotto dagli agenti in questura, assieme agli altri due minorenni, di 16 e 17 anni, che però non avevano droga con loro.

Il tunisino è stato quindi arrestato e condotto nel Centro Prima Accoglienza di Treviso, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Sempre lo stesso ragazzino, il 15 gennaio era stato denunciato sempre per possesso di stupefacenti a seguito di un controllo presso il cavalcavia Borgomagno: aveva tre involucri contenti eroina. In un'altra circostanza ancora, veniva invece denunciato per ricettazione perché sorpreso in possesso di una bicicletta da uomo di cui non sapeva giustificare la provenienza e ritenuta provento di furto. A giugno era stato anche scoperto all'interno di un'abitazione Ater occupata abusivamente. Era con altri tre connazionali e fu sottoposto al tampone per escludere che fosse contagiato dal Covid. Affidato a una comunità per minori, era ben presto fuggito, tornando alla vita di strada.

Marina Lucchin

