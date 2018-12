CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOLATITANTENELL'HOTELLa polizia ha arrestato una latitante che aveva cercato rifugio in città. Mihaela Oana Buxbaum, 31enne romena, era stata condannata per una serie di furti commessi in Molise. Dopo il processo e la sentenza ha fatto perdere le sue tracce, fino a quando alla centrale operativa della polizia non è arrivata la segnalazione: alle 7 di martedì mattina gli agenti a bordo di una volante si sono presentati all'Hotel Maritan, in via Gattamelata, dove hanno trovato la giovane. È stata portata in questura per le procedure...