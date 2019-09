L'Arcella in inglese sbarca nel mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ancora un nuovo progetto per l'Arcella e per la città. Domani alle 18 nella sede di Tech Station in via Trieste 1 verrà presentato il nuovo progetto TerrArcella Experience.Obiettivo di TerrArcella Experience è di promuovere Padova e l'Arcella a livello internazionale, con la collaborazione di artisti ed associazioni locali come Cucina Brigante, Gruppo Colazione, Monkeys Lab, Associazione Whydanghi, Tribalista, Alessia Tedesco, Ready Made, MP Artist Amaly Sola e Elisa Pregnolato Video Maker.«Quante volte viaggiando in Europa o nel mondo...