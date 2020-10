L'APPUNTAMENTO

PADOVA Si avvicina il momento della verità per gli aggressori di Piero Longo. Il 48enne elettricista trentino Luca Zanon e la compagna Silvia Maran, commercialista nello studio di famiglia, entrambi ai domiciliari nell'abitazione della donna alla Sacra Famiglia, dovranno presentarsi in tribunale stamattina alle 10 per l'udienza di convalida dell'arresto. Davanti al giudice delle indagini preliminari Claudio Marassi saranno assistiti dal legale di fiducia, l'avvocato Claudia Bagattin. La coppia è accusata della rapina della pistola e di lesioni personali gravi nei confronti del legale, che ha riportato diversi traumi al volto, giudicati guaribili in una ventina di giorni.

La commercialista e il compagno non dovrebbero fare scena muta. Sembra che siano intenzionati a rispondere alle domande del giudice. Potrebbero fornire finalmente la loro versione dei fatti. Con tutta probabilità dovrebbero ribadire che non vi era alcuna intenzione di mettere le mani addosso al penalista. La loro intenzione sarebbe stata soltanto quella di accompagnare Rosanna C. che non riusciva ormai da tempo ad avere un contatto con Longo e pretendeva un chiarimento. Di fronte alla pistola sfoderata dal legale, si sarebbero impauriti e avrebbero iniziato a picchiarlo. La situazione sarebbe quindi degenerata e sfuggita rapidamente di mano. Fino al momento in cui la vittima avrebbe esploso da terra due colpi di pistola in direzione della strada. Zanon e Maran dovrebbero fornire anche alcuni particolari sulla dinamica della colluttazione, che sarebbe molto diversa rispetto alla ricostruzione compiuta dagli investigatori della Squadra mobile. L'ultima parola spetta evidentemente al gip che dovrà convalidare o meno i due arresti effettuati dalla polizia su disposizione del sostituto procuratore Roberto D'Angelo e decidere se rimetterli in libertà o adottare una misura cautelare. Il pm ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. Rosanna C. resta invece indagata a piede libero per concorso morale nell'aggressione: anche nei confronti della trentunenne, legata alla commercialista da uno stretto rapporto di amicizia, si ipotizza il reato di lesioni personali aggravate.

L.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA