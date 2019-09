CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOPADOVA Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan, ma anche ex giocatore biancoscudato (nel 1997, in serie B), sarà oggi a Padova, ospite di Assindustria Venetocentro e Assindustria Sport. Il tecnico fungerà da formatore in un incontro riservato ai giovani imprenditori presieduti da Alessandra Polin, ma sarà anche a disposizione della stampa dalle 15,30 alle 16 in una sala dello stadio Colbachini, all'Arcella, dove poi si intratterrà con gli industriali. Il clou della giornata è però alle 19, sempre al...