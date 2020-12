L'APPUNTAMENTO

PADOVA L'economia va ripensata dalle fondamenta. Non sono più sostenibili i modelli attuati finora a causa dei rischi che comporta la pandemia. L'incontro online di oggi alle 17 organizzato da Assindustria Venetocentro, l'ultimo della serie Comprendere per cambiare, mira proprio a ripensare la catena che caratterizza il processo economico: dalla produzione alla distribuzione nulla sarà più come prima. L'obiettivo è quello di accorciare questa catena, producendo più vicino a dove si vende così da ridurre i rischi di contagio. E potrebbe essere una vera rivoluzione, un cambiamento profondo del significato di globalizzazione.

«I cambiamenti in atto, accelerati dalla pandemia, impongono una decisa inversione di rotta sul modo di riorganizzare le nostre aziende legate a catene globali del valore e di essere vicini ai mercati di sbocco - dichiara Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro - Il nostro territorio ha dovuto fronteggiare non solo l'emergenza Covid ma anche il rischio di compromettere la sua forte propensione manifatturiera, le radici fortemente radicate sui territori ma aperte al mondo e all'internazionalizzazione. Le imprese hanno però resistito prima e reagito dopo, dimostrato grande resilienza e capacità di ripensarsi e ripartire. Per farlo, dobbiamo puntare con sempre maggiore convinzione sulla digitalizzazione, la sostenibilità e la qualità delle persone, coniugando la vocazione manifatturiera ai servizi, all'innovazione, agli stimoli provenienti dal mondo dell'università e della ricerca».

L'incontro si terrà online e vedrà la partecipazione di persone dai ruoli differenti: il comandante della nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci Gianfranco Bacchi, l'architetto e cartografo Augusto Cavazzani, il geologo, speleologo e trainer di astronauti Francesco Sauro. L'esperienza di imprenditore sarà portata da Destro, che oltre ad essere presidente di Assindustria Veneto centro è anche amministratore delegato di Aristoncavi, insieme ai contributi dell'antrologo Duccio Canestrini, del direttore di Class Cnbc Andrea Cabrini, del professore ordinario di Fisica sperimentale all'Università di Trento Roberto Battiston.

GRANDE PARTECIPAZIONE

«Mai come quest'anno è stato fondamentale tenere viva la nostra academy di alta formazione per gli imprenditori - sottolinea Denise Archiutti, consigliere delegata di Assindustria Venetocentro per la Cultura d'impresa - Un'edizione diversa poichè si è svolta tutta online, ma ugualmente coinvolgente, come dimostra la grande partecipazione degli imprenditori. Il ruolo di un'associazione come Assindustria Venetocentro è sì nella rappresentanza autorevole degli interessi delle imprese, nell'offerta di servizi di frontiera, ma è anche nell'azione culturale per sostenere le imprese e il territorio in questo difficile momento, seminare consapevolezza che è la chiave per resistere alle avversità e ripartire, reagendo al cambiamento. Un processo in cui le nostre imprese sono da sempre campioni. Una sfida che va molto oltre l'emergenza Covid-19 e da cui dipende la ripartenza del nostro sistema produttivo».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA