PADOVA «L'anno scorso ci sono stati settantamila visitatori in un fine settimana. Se quest'anno saranno la metà sarà comunque un buon risultato». Sono passati dodici mesi, ma è cambiato tutto. Oggi in Fiera scatta Auto e moto d'epoca e a fare questa previsione è il prefetto Renato Franceschelli al termine dell'incontro con il Comune e con gli organizzatori per definire il piano-traffico e il piano-parcheggi. Nulla veniva lasciato al caso gli anni scorsi, figuriamoci ora che questa manifestazione rappresenta il primo grande evento padovano (assieme alla mostra di Van Gogh) in epoca Coronavirus. Un evento di livello internazionale, anche se a mancare saranno soprattutto loro: i visitatori stranieri.

Auto e Moto d'Epoca, il più grande salone d'Europa dove si fondono cultura, passione, design e tecnologia, sarà il primo grande appuntamento in Fiera del 2020. I segnali di ripresa del settore partono dal mercato delle auto a cui, come sempre, si affiancano i ricambi, i tanti club presenti, le case automobilistiche, le migliori aziende dedicate alla manutenzione e conservazione delle auto, e gli oggetti ed abbigliamento vintage. La scorsa edizione ha chiuso con oltre 130 mila visitatori, un successo che quest'anno non potrà essere bissato per l'emergenza sanitaria in corso.

I primi a risentirne sono gli albergatori, che segnalano poche prenotazioni negli alberghi cittadini. «Adesso speriamo di ricevere qualche telefonata commenta Monica Soranzo, presidente degli albergatori di Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio Abbiamo sperato che Auto e Moto potesse rappresentare quell'iniezione di fiducia che attendiamo da mesi e che, con la mostra di Van Gogh, avrebbe avuto il sapore di un traghettamento verso la normalità, ma non è così. E i recenti provvedimenti non aiutano».

Un problema che, allargando l'orizzonte, sta interessando più di un comparto economico. «Stanno saltando sottolinea il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin convegni e congressi e tutto ciò che va dietro a questi eventi e che vanno a sommarsi al mondo dello spettacolo inteso in senso ampio. Io non dico che la salute non meriti di essere al primo posto nelle preoccupazioni di chi ci governa. Dico solo che se mi chiudi per decreto, per decreto devi darmi di che vivere. Un po' quello che avviene per la pubblica amministrazione che continua a pagare stipendi regolarmente nonostante i servizi alla cittadinanza non siano esattamente quelli del pre-Covid».

Per tutti gli appassionati, due mostre importanti dedicate all'ingegno e alla tenacia italiani nella storia delle due e quattro ruote: il coraggio di sognare, anche come segno di ripresa del settore. La prima mostra, L'ordinario diventa straordinario, sarà organizzata in collaborazione con Aci Storico nel padiglione 3. Una selezione di marchi e modelli dell'Italia postbellica, per celebrare la capacità, tutta italiana, di trasformare auto comuni in prestigiose fuoriserie e bolidi da corsa. La seconda, L'uomo che ha sconfitto i giganti, sarà dedicata alle due ruote.

Intermeeting Spa, organizzatore di Auto e Moto d'Epoca, rimarca che l'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza. «Acquistando il proprio ticket on line sul sito autoemotodepoca.com fanno sapere gli organizzatori - non solo si evitano le file ai desk della biglietteria, ma si ha la possibilità di accedere in fiera attraverso ingressi dedicati, evitando assembramenti e lunghe attese».

