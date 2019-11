CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOPADOVA Domani nella Basilica di Sant'Antonio verrà celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma. La Vergine Maria, venne proclamata l'11 novembre 1949 da Papa Pio XII, accogliendo la proposta dall'allora Ordinario Militare per l'Italia, il cardinale Carlo Alberto di Cavallerleone. Il Pontefice, poi, ne fissò la celebrazione della ricorrenza il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al tempio, ma anche in memoria dell'estremo sacrificio dei carabinieri in occasione dell'eroica difesa del Caposaldo di...