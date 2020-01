L'APPUNTAMENTO

Come ogni primo gennaio, anche ieri pomeriggio si è tenuta la tradizionale marcia pacifista. In occasione della 53. Giornata Mondiale dedicata appunto alla Pace, e facendo proprio il messaggio di Papa Francesco che la cita come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica, la Comunità di Sant'Egidio, con il coordinamento di pastorale cittadina della Diocesi, il movimento dei Focolari, l'associazione Papa Giovanni XXIII e il CSI, ha promosso il corteo per le vie del centro che, da palazzo Moroni dove i partecipanti hanno ascoltato alcune testimonianze, ha raggiunto la Chiesa dell'Immacolata al Portello. Qui i bambini che hanno partecipato all'iniziativa hanno lanciato in aria centinaia di palloncini colorati. Durante la marcia, a cui hanno partecipato circa 200 persone, sono stati ricordati i nomi di tutti i Paesi ancora teatro di conflitti bellici. Alle 16.45 si è poi tenuta una preghiera ecumenica nella Chiesa dell'Immacolata.

I PARTECIPANTI

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il rettore della Basilica del Santo padre Oliviero Svanera, l'assessore alla Pace Francesca Bencioloni e Alessandra Coin della Comunità di Sant'Egidio. «Noi oggi siamo qui anche per ribadire il messaggio di Papa Francesco sulla pace ha spiegato dal palco la stessa Coin La Chiesa, infatti, mai si rassegnerà all'ineluttabilità della guerra». «I cartelli presenti in questa piazza ha aggiunto ci ricordano i tanti, troppi, paesi che ancora sono in guerra. Penso, per esempio, alla Siria, al Sud Sudan, alla Libia, alla Somalia, al Mali, al Niger o all'Ucraina». «E' molto importante che questa marcia abbia decisivo di partire proprio davanti al municipio ha detto, poi, Benciolini perché proprio qui, infatti, vengono prese le decisioni. Di conseguenza è fondamentale mandare un segnale chiaro che vada nella direzione della pace e dei diritti universali». «Non è affatto un caso ha detto ancora l'esponente della lista Lorenzoni che, proprio al'interno del cortile di palazzo Moroni, sia stata inaugurata una targa in ricordo di Eleanor Roosevelt, una donna che si è battuta in favore dei diritti umani». A prendere la parola è stato infine Jacopo Ricchieri del Movimento Giovani della Comunità di Sant'Egidio che ha insistito sull'importanza di portare avanti la battaglia in favore dell'ambiente.

