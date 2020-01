L'APPOGGIO

PADOVA «Appoggiamo con convinzione la decisione del signor Zhang Jing di aprire il suo locale in corso del Popolo» A dirlo è il segretario dell'Appe Filippo Segato. L'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori, infatti, è al fianco dell'imprenditore cinese che ha deciso di investire in una delle aree più degradate della città. «Dobbiamo dirlo molto chiaramente aggiunge Segato - senza il nostro intervento, l'apertura del nuovo bar al civico 17 di corso del Popolo non ci sarebbe stata. Dal Comune ci è arrivata una richiesta precisa a garanzia di questo progetto e noi abbiamo deciso che era opportuno fare da garanti».

LA FIDUCIA

«L'iniziativa, infatti, ha tutte le caratteristiche per far diventare il locale un'opportunità per far uscire dal degrado quell'area dice ancora l'esponente dell'Appe già la scelta di rinunciare alle slot machines denota la buona volontà di questo imprenditore. Oltre a questo, tutto il progetto è finalizzato a offrire alla clientela un servizio di qualità».

«Non è affatto strano che la nostra associazione appoggi l'iniziativa di un imprenditore cinese conclude Segato Per noi la nazionalità non ha importanza. La cosa fondamentale è che si rispettino le regole e che si lavori bene nel rispetto di tutti. Tutto il resto non conta nulla. Di conseguenza questo barista, che andrà a gestire il nuovo locale assieme a sua moglie, ha tutto il nostro appoggio». Le iniziative anti degrado del Comune, però, non riguardano solamente corso Del Popolo, ma, più in generale, tutta l'area attorno a piazzale Stazione.

LA RIGENERAZIONE

In piazzetta Gasparotto, per esempio, la giunta Giordani ha trasferito la sede dei Servizi sociali e rinnovato completamente l'illuminazione pubblica. Più articolato è, invece, il progetto di recupero della vicina piazza De Gasperi dove è stata completamente riorganizzata la viabilità interna. Allo studio ci sono, poi, delle agevolazione per incentivare i commercianti ad aprire i loro negozi all'interno degli spazi sfitti che si affacciano sulla piazza. Non solo. Sono state concesse in deroga anche le aperture di due ristoranti che danno sulla piazzetta ex Avis che dà su via Trieste. Piazzetta che è destinata a cambiare volto grazie ad un progetto messo in campo dall'amministrazione. L'idea è quella di rivedere radicalmente l'arredo urbano della piazza ma, allo stesso tempo, di mantenere i parcheggi esistenti. Attorno all'area di sosta, che subirà una rotazione, verranno piantati degli alberi. Grazie alla riorganizzazione del parcheggio, sarà anche possibile recuperare alcune aree che saranno pedonalizzate e, in parte, destinate ai plateatici dei locali presenti in zona. E' in programma anche l'utilizzo di asfalto colorato. L'obiettivo del Comune è quello di rendere viva e vivibile la nuova piazza. In questo modo si creerà una sorta di presidio gentile che contribuirà a combattere il degrado e l' illegalità.

