L'APPELLOPADOVA «Sul nuovo ospedale di Padova siamo agli sgoccioli. Dai presupposti sulla carta, noi siamo in grado di finire questa partita e firmare l'accordo di programma prima dell'estate. Fondamentale è pero la cessione delle aree da parte del Comune». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia - nel corso di un'intervista televisiva - ha fatto il punto sul nuovo polo della salute padovano. «Se non si facesse l'operazione - ha aggiunto - vorrebbe dire che il Comune viene meno ai suoi impegni. L'incrocio tra domanda e offerta in questo...