L'APPELLO

PADOVA Scatta l'appello dell'Ulss 6 Euganea per la ricerca di nuovi donatori di plasma iperimmune. Nel padovano si cerca l'emocomponente estratto dal sangue di chi ha sconfitto il Covid-19, impiegato già da diversi mesi nel trattamento dei pazienti positivi al Coronavirus e in condizioni di salute molto gravi. Le scorte utilizzate in plasmaterapia cominciano a scarseggiare, c'è bisogno di nuovi donatori che, guariti dal Coronavirus, abbiano prodotto nel loro organismo gli anticorpi che concorrono a neutralizzare l'infezione. Possono donare tutti i pazienti con diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 (Covid-19) dimessi dai reparti di ricovero, o che abbiano avuto la malattia e siano stati curati a casa. «I donatori devono rispondere ad alcuni requisiti spiega in una nota l'azienda sanitaria - devono avere un'età compresa tra i 18 anni e 60 anni, essere risultati positivi al virus Sars-Cov-2 (tampone positivo) e devono aver manifestato sintomi correlati alla malattia (febbre, raffreddore, artralgie, perdita del gusto/olfatto, polmonite). I potenziali donatori devono poi aver eseguito almeno un tampone con risultato negativo dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi».

Sono esclusi dalla donazione pazienti oncologici, donne che abbiano avuto gravidanze o aborti, e tutti coloro che hanno ricevuto precedenti trasfusioni. Per ricevere informazioni o prenotare un appuntamento per la donazione di plasma iperimmune, previa esecuzione di esami specifici, è possibile contattare i Centri trasfusionali di raccolta attivi nella provincia. Ci si può rivolgere all'ospedale di Schiavonia-Monselice, telefonando al 0429 715333 e 0429 715336, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30. O all'ospedale di Piove di Sacco al 049 9718342, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30, all'ospedale di Camposampiero al 049 9324852, dal lunedì al venerdì con orario 10-15 e a Cittadella al 049 9424877, dal lunedì al venerdì con orario 10-15. Il Centro raccolta sangue Padova in via dei Colli è raggiungibile al 338 6598918, dal lunedì al venerdì con orario 9-14, lasciando un messaggio in altri orari per essere richiamati.

Elisa Fais

