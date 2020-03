L'APPELLO

PADOVA Ricevere tempestivamente dati ed informazioni precise sulla diffusione del contagio per mettere in atto le migliori misure di supporto ai cittadini ed agire in modo sempre più unitario tra enti locali. Lo chiedono i 101 sindaci della provincia di Padova con un'unica voce, quella di Alessandro Bolis, presidente della Conferenza dei sindaci dell'AUlss 6 Euganea e primo cittadino di Carmignano di Brenta. Nel suo appello si rivolge alla Regione Veneto e al Dipartimento di prevenzione dell'Ulss di Padova, che però in serata ha replicato. Spiegando che le informazioni sono state regolarmente fornite ma che «esiste una difformità tra quello che appare nei tabulati Ulss e le informazioni acquisite direttamente dai sindaci da altra fonte (per esempio dagli stessi pazienti, da altri utenti, etc.)». In sostanza si verifica «uno sfasamento temporale tra le informazioni ufficiose e ufficiali».

«Noi sindaci siamo chiamati a dare risposte ai nostri cittadini - ha scritto Bolis - mai come in questo momento siamo diventati un punto importante di riferimento e abbiamo un'autorevolezza che ci deriva dall'efficacia delle nostre azioni. I cittadini hanno bisogno di risposte immediate ed efficaci. Ma siamo anche un fondamentale supporto soprattutto per coloro che sono positivi al Covi19 e sono a casa, insieme alle loro famiglie. Come sindaci ci siamo trovati in prima linea, chiamati non solo a far rispettare i decreti, ma anche e soprattutto a costruire una rete di supporto, anche psicologico, e di sostegno pratico nell'emergenza e con tutti i mezzi, a volte pochi, a nostra disposizione. E sta funzionando, perché tutti stiamo facendo la nostra parte con coscienza e senza risparmiarci. Ma ora che la gestione dell'emergenza sta diventando una fatica quotidiana, di cui non si vede la fine, dobbiamo ancora di più restare uniti e serrare i ranghi».

LA RICHIESTA

Quale la richiesta? «Va introdotta con urgenza una modalità costante di invio dei dati attendibili sulla morbilità ai sindaci della provincia di Padova, dati che troppo spesso divergono da quelli pubblicati dai mass media. Da qualche giorno non riceviamo più dati dall'Azienda ospedaliera, né dalla Protezione civile. Talvolta ci giungono dal Dipartimento Prevenzione dell'Ulss. Questo è inaccettabile!». I sindaci chiedono di «di essere costantemente informati, di avere tempestivamente numeri, nomi e indirizzi dei contagiati che devono restare a casa. Informazioni che spesso i mass media hanno prima di noi. Talvolta ci troviamo ad avere numeri diversi da quelli pubblicati sui giornali e questo non ci aiuta a mantenere la nostra autorevolezza nei confronti dei nostri cittadini né ci permette di fornire alle persone in quarantena servizi fondamentali. Avere notizie immediate della messa in quarantena di un nucleo familiare, significa infatti poter attivare sin da subito la rete di sostegno - indica Bolis - Una rete che va organizzata. Penso per esempio alla consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, a una diversa gestione dei rifiuti, tutti servizi da gestire con modalità e accortezze diverse in caso di positività al virus con la necessità di mettere in sicurezza e proteggere tutti i nostri volontari, Protezione civile in testa, che stanno facendo un grandissimo lavoro».

LA PRECISAZIONE

Da parte sua, il Dipartimento di Prevenzione fa presente che «comunica giornalmente ai sindaci, per ciascun Comune di competenza, i nominativi sia dei nuovi pazienti residenti risultati positivi al tampone, sia degli utenti in isolamento domiciliare fiduciario». E aggiunge: «La scorsa settimana una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha imposto che detti dati venissero diffusi esclusivamente alla Prefettura. Nota dopo un paio di giorni rettificata, pertanto il flusso è stato ripristinato». Resta il gap tra notizie raccolte sul territorio e notizie confermate «tanto è vero che la maggior parte dei casi di positività di cui i sindaci chiedono conferma all'Ente socio-sanitario, a questo non sono noti ancora in via ufficiale».

