L'APPELLO

PADOVA Residenti, commercianti e pubblici esercenti del Portello si mobilitano contro gli spritz sul Naviglio. Nei giorni scorsi, infatti, l'associazione Portello Viva, che rappresenta varie realtà del quartiere, ha scritto una lettera aperta tra gli altri, a sindaco, prefetto, questore, rettore, associazioni di categoria e all'Associazione Naviglio che, ormai da una quindicina d'anni, organizza la manifestazione lungo le rive del Piovego che, Covid permettendo, dovrebbe iniziare a fine aprile.

«Vogliamo esporre la forte preoccupazione per l'imminente inizio dell'ennesima edizione della manifestazione il Naviglio in viale Colombo ha scritto l'associazione - Fino ad oggi siamo stati totalmente inascoltati dall'amministrazione comunale relativamente alla situazione di pericolo e degrado in cui versa l'area, a seguito dell'abbandono della terrazza in legno, ormai marcita a causa delle intemperie, e che tra pochi mesi potrebbe essere di nuovo sottoposta al peso di migliaia di persone. Invece ora si ripropone la manifestazione, come nulla fosse cambiato per le attività economiche del quartiere, che versano in una situazione drammatica a causa di un anno di chiusure e pandemia, in un particolare quartiere che vive di università e universitari».

«Chiediamo che la manifestazione termini all'una di notte perché siamo certi che sia un orario accettabile, visto che il deflusso dura perlomeno un'ora dalla chiusura e in quartiere c'è chi al mattino alle 7 si alza. Per quel che riguarda la musica, invece, questa deve essere accesa alle 21 e spenta a mezzanotte si legge ancora - Chiediamo che venga seriamente tutelata la sicurezza della manifestazione e dei suoi avventori e che vengano rispettate le prescrizioni anti covid».

«Serve, come negli anni scorsi, un servizio di sicurezza, pagato dalla manifestazione, anche nelle strade limitrofe all'evento stesso concide l'associazione Si devono coinvolgere, poi, le diverse categorie per gestire e selezionare al meglio le attività all'interno dell'evento. Infine ma non per ultimo, chiediamo al sindaco che venga individuata al più presto un' area in città idonea per questo tipo di manifestazioni, lontano da condomini e case, fuori dal quartiere universitario».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

