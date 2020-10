L'APPELLO

PADOVA «Medici e infermieri padovani non devono essere pagati meno rispetto ai loro colleghi delle altre Ulss venete». A dirlo è stato ieri il sindaco Sergio Giordani che, in questo modo, si è schierato a fianco del personale sanitario padovano che, ormai da mesi, è sceso sul piede di guerra denunciando la disparità salariale rispetto ai loro colleghi della altre province.

Tra le altre cose, in consiglio comunale sono state presentate delle mozioni che vanno in questo senso. «La disparità stipendiale che ancora penalizza il personale medico e sanitario dell'Azienda ospedaliera di Padova rispetto alle altre Ulss del Veneto è un grave vulnus che riguarda tutta la città ha esordito Giordani - Rispettando i ruoli di tutti, è compito di ciascuno lavorare per favorire una soluzione. Come sindaco mi sento particolarmente responsabilizzato su questa questione perché l'Ospedale è parte viva della nostra comunità, perché tutti siamo grati al personale sanitario, perché questa pandemia sta mostrando quanta cura vada messa nella salute pubblica e verso chi opera in suo favore, perché la sanità è fatta in primis di persone con le loro competenze, professionalità e sacrifici ha aggiunto il primo cittadino - Davanti a una situazione di disparità che si trascina da anni, non è certo questo il tempo di trovare capri espiatori, di rimpallare le responsabilità o di farne una battaglia di parte. Penso semplicemente che, nel massimo rispetto delle parti sociali coinvolte e nel rispetto dei luoghi formalmente deputati a dirimere questo nodo, ogni istituzione debba comunque mettersi a disposizione per cercare soluzioni favorendo il dialogo tra chi di competenza».

«Più volte in miei interventi pubblici ho sottolineato la criticità di questo aspetto che, se non risolto, può portare danni a tutto il nostro eccellente sistema di sanità pubblica, proprio ora che stiamo procedendo a dotare Padova di nuove modernissime strutture sanitarie ha concluso Giordani - È positivo che il consiglio comunale sia coinvolto nei limiti delle sue competenze ed esprima questo sentore forte a nome della città. Nel frattempo, come sindaco, mi attiverò presso tutte le sedi, per sottolineare l'urgenza di una composizione positiva di questa vertenza, nel pieno interesse della nostra comunità».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA