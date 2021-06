Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOPADOVA «Il vaccino funziona, proteggiamoci. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore della sanità mostrano in maniera incontrovertibile la grande efficacia del vaccino anti Covid-19». Si rivolge così il sindaco Sergio Giordani ai padovani che ancora non hanno fissato l'appuntamento con l'immunizzazione. Risulta ancora non vaccinato il 40% della popolazione e, da oltre una settimana, nelle agende dell'Ulss 6 Euganea rimangono...