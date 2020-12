L'APPELLO

PADOVA Il piano per affrontare la pandemia deve ruotare attorno alla scuola. È l'appello di 53 docenti ed ex docenti, la maggior parte del liceo classico Tito Livio ma appartamenti anche ad altre scuole, indirizzato alle istituzioni locali e nazionali. «Dev'essere la società a girare intorno alla scuola e non il contrario scrivono i docenti È necessario che, nell'emergenza, si adegui al nodo vitale della Scuola in presenza l'intero sistema: i trasporti, l'apparato di testing e di tracciamento, la logica delle chiusure degli esercizi commerciali e di ristorazione, i divieti relativi agli assembramenti e i corrispondenti controlli. Chiediamo che si intervenga con delle misure tempestive laddove è opportuno perché i nostri studenti possano tornare al più presto nel loro luogo naturale, l'aula, in cui la sicurezza è garantita molto più di quanto non lo sia al di fuori».

Gli insegnanti si dicono preoccupati per ciò che ancora non è stato fatto. Come se la scuola fosse un argomento di serie B e non una priorità. «La scuola, fino ad oggi, è stata pensata e trattata come una realtà minore, sacrificabile in nome di altre priorità continua la nota Ma la scuola non è solo il presente dei nostri ragazzi, il luogo della loro crescita, della loro socialità, della loro salute psicofisica e della loro protezione, la scuola è il futuro del nostro Paese, il futuro della salute pubblica, della coesione sociale, della cultura e della ricchezza economica dell'Italia. Come docenti non possiamo che osservare con profonda preoccupazione e indignazione ciò che fino ad ora non è stato fatto per la scuola e temiamo per il prezzo che studenti, famiglie, docenti e la società tutta dovranno pagare. La scuola deve diventare finalmente la priorità di questo Paese». Ovviamente il rientro, sostengono i docenti, deve avvenire in sicurezza. Ma diventa sempre più impellente, ogni giorno di più, perché a loro parere non è sano tenere incollati allo schermo di un computer i ragazzi per così tante ore al giorno. Una necessità che si avverte soprattutto per le classi prime di ogni grado scolastico, coloro che affrontano per la prima volta una scuola nuova, modalità di studio nuove e più impegnative.

Silvia Moranduzzo

