«Zaia dichiari immediatamente lo stato di crisi per i danni da maltempo nel Padovano e si attivi da subito, a fianco di sindaci e amministratori locali, stanziando anche risorse straordinarie regionali per accelerare i tempi. È necessario un provvedimento urgente, perché la situazione è davvero grave». A chiederlo è stata ieri la capogruppo dem in consiglio regionale Vanessa Camani.«Ad Abano in un'ora sono caduti oltre 124 millimetri...