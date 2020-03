LA RICHIESTA

PADOVA Annullare il pagamento di Tari e Cosap per il periodo in cui bar e ristoranti rimarranno chiusi. A chiederlo in una lettera indirizzata ai 102 sindaci della provincia sono stati ieri il presidente dell'Appe Erminio Alajmo e il segretario Filippo Segato. Un provvedimento che potrebbe riguardare, a livello provinciale tremila pubblici esercizi e 14 mila lavoratori, per un totale di circa mezzo miliardo di euro all'anno di indotto.

«Ben consapevoli del disastroso impatto che questa crisi sanitaria sta avendo sui bilanci dei pubblici esercizi padovani, abbiamo scritto ai sindaci di tutta la provincia inizialmente per chiedere la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali e, con una seconda comunicazione, l'annullamento della quota-parte di tributi relativa al periodo in cui i locali sono rimasti chiusi per decreto governativo sottolinea Segato - Così, ad esempio, se un locale rimane chiuso dal 12 al 25 marzo, questo periodo di 14 giorni non dovrebbe essere conteggiato relativamente ai pagamenti di asporto rifiuti, occupazione suolo pubblico e altri tributi comunali. L'adesione, da parte dei Comuni, alla richiesta dell'associazione sarebbe un segnale di vicinanza e condivisione delle difficoltà che le imprese stanno affrontando in questo difficile momento».

VERSAMENTI POSTICIPATI

A dire il vero, qualche amministrazione si è già mossa in questo senso congelando i due tributi. All'inizio della crisi sanitaria, infatti, Padova, Cadoneghe e Abano hanno deciso di spostare più in là il pagamento della tassa sui rifiuti e dell'occupazione del suolo pubblico. «Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche della città in questa fase delicata, abbiamo deciso di sospendere il versamento delle imposte locali ha spiegato l'assessore ai Tributi Antonio Bressa durante la presentazione in consiglio comunale del provvedimento - La rata della Tari con scadenza 16 marzo avrà una nuova scadenza definita al 16 maggio. Per quanto riguarda invece la Cosap, la rata del 30 aprile è rinviata al 30 giugno e quella del 31 luglio al 30 settembre. Quindi, di fatto, vengono sospese tutte le imposte locali a carico di cittadini e imprese padovane».

Sollecitato dall'apposizione, l'esponente del Pd ha anche aperto a una possibile rimodulazione della Cosap dal momento che i bar e ristoranti, non potendo servire al tavolo dalle 18 in poi, da qui al prossimo 3 aprile non occuperanno i plateatici in orario serale. «Nel calcolo della Cosap verranno esclusi gli orari compresi all'interno delle disposizioni del governo. Di conseguenza, ci sarà anche un ricalcolo delle cifre dovute ha rassicurato l'assessore - Siamo pronti a tornare in consiglio per affrontare eventuali nuove difficoltà».

Una decina di giorni fa, invece, l'amministrazione Giordani ha deciso di dimezzare per il mese di marzo la rette per le famiglie che hanno figli alla scuola dell'infanzia o negli asili nido comunali. «Alla seconda settimana di chiusura delle scuole non possiamo più parlare di cause di forza maggiore ha spiegato l'assessore alla Scuola Cristina Piva Abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle famiglie che in questo momento stanno affrontando difficoltà anche di altra natura».

al.rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA