LE CATEGORIE

PADOVA «Non facciamo le cose all'italiana, altrimenti diventa controproducente». L'avvertimento dell'Appe nelle parole di Filippo Segato era chiaro: fornire il servizio mensa non può essere un modo per restare aperti nonostante le restrizioni. Ma una pulce nell'orecchio del prefetto è arrivata quando si è visto l'aumento esponenziale degli esercizi pubblici che hanno comunicato di voler attivare il servizio mensa.

«Secondo i nostri calcoli dovrebbero essere meno di un centinaio tra città e provincia, ma sono dati approssimativi perché il fenomeno sta emergendo in queste ore sottolinea Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Chi ne ha i requisiti è giusto che lo faccia, sicuramente è meglio questo che non proteste che fanno scadere i ristoratori nell'illegalità. Siamo già in una situazione difficile, non è il caso di complicarla ancora di più. Ma attenzione perché non è così semplice attivare il servizio mensa e ora che la Prefettura ha imposto alcune limitazioni sarà ancora più complicato». Di base il procedimento è il seguente: si stipula un contratto con una ditta (deve avere partita iva) che fornisce l'elenco dei dipendenti che necessitano di mangiare fuori. Una volta che tutte le carte sono pronte è necessario comunicarlo al Comune dove risiede l'attività. Tuttavia, la comparsa di qualche furbetto ha condotto a una stretta e non sarà più così immediato attivare il servizio. «Lo avevamo già anticipato precisa Segato Se la possibilità di svolgere il servizio di mensa fosse stata interpretata dagli esercenti come un libera tutti sicuramente la Prefettura sarebbe intervenuta ponendo stringenti limitazioni. E così, purtroppo, è stato: negli ultimi giorni è girato l'invito da parte di qualche imprenditore poco illuminato (si riferisce a Federico Contin intervistato dal Gazzettino domenica, ndr) a trasformare i locali in mense, aprendo sia a pranzo che a cena». E la risposta della Prefettura non si è fatta attendere: ora sarà necessario avere un codice Ateco specifico per l'attività di mensa. «Tutto il delicato lavoro di diplomazia svolto da Appe, che aveva consentito di ottenere una prima interpretazione estensiva del servizio di mensa viene adesso vanificato dai proclami e comportamenti di qualche esercente affarista che pensava di poter trarre vantaggi dalla situazione che si era venuta a creare continua Segato amareggiato Ma c'è di più: gli esercenti che, in buona fede, avevano acquistato materie prime, firmato contratti, richiamato i dipendenti dalla cassa integrazione, si trovano adesso a dover nuovamente chiudere. Abbiamo già chiesto alla Prefettura una revisione delle indicazioni fornite».

Quinto bar in pochi giorni, intanto, chiuso dalla Polizia locale dei Pratiarcati competente su Albignasego, Maserà e Casalserugo. Questa volta è toccato al bar Centro di piazza del Municipio a Maserà. Gli agenti del comandante Daniele De Sanctis hanno trovato il locale aperto: oltre alla chiusura di 5 giorni del bar e la multa al titolare, la sanzione di 400 euro ha riguardato anche un cliente di 66 anni di Maserà trovato a bere un bicchiere di vino.

Silvia Moranduzzo

(Ha collaborato C.Arcolini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA