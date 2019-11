L'appalto è a rischio annullamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAPADOVA C'è un guaio. Perché la linea Sir 3 sarà sottoposta il 4 dicembre al giudizio del Tar. Il Consorzio Mantegna che ha già realizzato l'attuale linea Sir 1, si considera, carte alla mano, l'affidatario unico del sistema tramviario padovano. Di conseguenza, per la progettazione della nuova linea vuole che si proceda con l'affidamento diretto. In soldoni, due società del consorzio, Rizzani De Eccher e Sicea appunto, rivendicano la progettazione dell'opera e, in definitiva, considerano illegittima la messa in gara. «La nostra...