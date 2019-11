CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APERTURAPADOVA Vent'anni fa passare sotto l'arcata del Foro Boario di Prato della Valle metteva tristezza. Il grigiore indistinto sottolineava l'abbandono. E i senza tetto di notte si dividevano le colonne del monumento. Ieri mattina sotto quelle colonne c'erano persone che uscivano da un supermercato plaudendo al fatto che i pannolini per i bambini erano in offerta.Non è facile abitare un monumento, ci vuole abnegazione, e un pizzico di follia. Come l'idea di consegnarlo in affitto, insieme al parcheggio, per 39 anni a dei privati con il...