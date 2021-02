L'ANNUNCIO

PADOVA Una fiera della passione salverà il quartiere fieristico. L'organizzazione di Auto e moto depoca ieri ha definito ufficialmente le date di apertura della manifestazione che si terrà dal 21 al 24 ottobre. La salvezza dipende dal fatto che probabilmente sarà il primo vero e proprio appuntamento di massa, dopo il Covid, come ai vecchi tempi. Tutte le fiere precedenti infatti dovranno fare a meno dei grandi padiglioni inventandosi formule virtuali o limitate. Questa invece vorrà dire ingranare la prima e far ripartire tutto il sistema. Del resto fu l'ultima con il grande pubblico nell'ottobre 2020. Perchè il giorno dopo fu lockdown. E la sola a livello internazionale visto che le altre gemelle erano saltate. Buono per l'organizzatore, Mario Baccaglini e per i conti dell'ente che ne divide il marchio al 50 per cento. Buono anche per gli alberghi e i ristoranti che vivono dell'indotto che moltiplica per 10 il fatturato di 4 milioni.

Come sempre i Baccaglini boys stanno preparando una fiera elegante e piena di suggestionI, visto che il Motorsport d'epoca è in forte crescita. «I grandi di questo settore mi hanno già prenotato, le aspettative sono altissime» dice Baccaglini. Altra novità il Restomod, il nuovo filone del restauro con elementi di modernità che riporta i veicoli classici a nuova vita.

«Il divertimento è uno degli ingredienti più forti della passione. E quale auto è più divertente da guidare se non una sportiva? Gran Turismo, auto da Rally e modelli speciali sono tra i più apprezzati al salone. Nel 2021 potranno godere di un focus interamente dedicato a loro».

LA NOVITÁ

L'edizione 2021 della kermesse vedrà infatti, diffuso tra gli 11 padiglioni e le aree esterne, un palcoscenico speciale dedicato al motorsport d'epoca: dalle barchette e i siluri che correvano prima della guerra alle vetture di Formula, ai bolidi del mondiale Turismo passando per le protagoniste dei grandi rally internazionali degli anni sessanta e settanta. Una porzione del collezionismo d'epoca che ogni anno guadagna consensi sempre maggiori tra gli appassionati.

Ma il Motorsport non sarà l'unica novità per l'edizione 2021 di Auto e Moto d'Epoca. Un altro focus di sicuro interesse sarà dedicato alle altre classiche: parliamo di Restomod e propulsioni alternative. Restomod, una delle ultime tendenze in fatto di restauri creativi, contaminati dalle tecnologie moderne ma mantenendo la continuità con il passato del veicolo storico.

Un bell'esempio di Restomod era la Ferrari 308M re-immaginata da Maggiore ed esposta a Padova lo scorso ottobre. In qualche modo è parente del Restomod anche un altro trend che sta prendendo sempre più piede: la riconversione delle auto in elettriche. Niente più perdite d'olio, niente più divieti per entrare in centro storico, mantendendo lo stile e la personalità che solo una classica può vantare. Sono sempre più le proposte di auto storiche elettriche, spesso ad opera delle stesse case costruttrici, attraverso le rispettive divisioni classic. E anche il principe Harry si è sposato su una favolosa Jaguar E-type convertibile spinta da un silenzioso e pulito propulsore a batterie.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA