L'ANNUNCIO PADOVA Si moltiplicano i supermercati a Padova e il tema è sempre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOPADOVA Si moltiplicano i supermercati a Padova e il tema è sempre più sentito anche a Palazzo Moroni. Oggi la catena Pam inaugurerà due nuovi punti vendita. Il primo, gestito direttamente dal gruppo Pam-Panorama alzerà le serrande in via Maroncelli. Il secondo, invece, è un Pam local (punti vendita pensati per la spesa di tutti i giorni) che fa capo ad un imprenditore (la formula è il franchising) e che si affaccia su piazza Mazzini. Il nuovo supermercato di via Maroncelli (civico 25) è stato realizzato all'interno di uno...