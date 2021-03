L'ANNUNCIO

PADOVA È un'altra picconata al muro degli scettici quella tirata ieri dal presidente della Regione Luca Zaia che ha annunciato il via libera alla progettazione del nuovo ospedale di Padova est da parte della giunta regionale. «Ora il nuovo direttore generale Giuseppe Dal Ben ha il via libera per bandire la prima gara da 4,2 milioni di euro» ha detto Zaia facendo riferimento all'appalto per il progetto preliminare dell'opera, insomma il piano che individuerà edifici e funzioni. Poi seguiranno il progetto definitivo per 10 milioni e 860 mila euro, quello esecutivo per 7 milioni e 344 mila, la direzione lavori e il progetto sicurezza per altri 13 milioni. In totale 35 milioni di euro.

Tecnicamente la Giunta con una delibera ha recepito il parere favorevole alla procedura della Crite la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia in edilizia. Si tratta di un organismo di controllo che verifica la correttezza delle pratiche degli appalti ed esamina la sostenibilità economica dei progetti. Quando i tecnici promuovono, si parte. Qui Dal Ben conta di aprire la gara europea entro aprile.

«Così Padova inizia ufficialmente la progettazione del nuovo ospedale, è un passo avanti fondamentale ha detto Zaia - per un'opera storica per il futuro della sanità, non solo veneta». «Per la modalità di finanziamento ci affideremo a un advisor che indichi la soluzione migliore. Tutti i possibili canali di finanziamento finora ipotizzati sono comunque ancora aperti». Sappiamo di una offerta di finanziamento da parte della Banca europea degli investimenti (fino al 50 per cento dei costi) della disponibilità dell'Inail, dell'opportunità di accedere ai fondi nazionali per l'edilizia ospedaliera e dei 160 milioni di euro già messi da parte dalla Regione.

I FINANZIAMENTI

«Il nuovo ospedale di Padova ha aggiunto è tra i progetti individuati dal Veneto per concorrere all'utilizzo del recovery fund. Riteniamo che, per la sua valenza anche economica abbia tutte le carte in regola per ottenere attenzione da questa partita di fondi europei».

Stiamo parlando di un policlinico da 1.732 posti letto complessivi su due sedi: 963 nel nuovo polo e 769 all'attuale Giustinianeo, dei quali 50 di ospedale di Comunità. Il costo complessivo è stimato in 590 milioni 511 mila 600 euro, dei quali 481 milioni 692 mila 600 euro relativi all'importo di progetto e 108 milioni 819 mila euro per il costo di attrezzature e arredi. Le spese di progettazione, autorizzata dalla Crite, ammontano a 44 milioni 765 mila 053,40 euro Iva compresa.

LE CARATTERISTICHE

Nella relazione della Crite si riassumono le caratteristiche dell'operazione a partire dall'Accordo di Programma del 20 aprile 2019 fino ai 200 metri quadri per posto letto. Cinque le categorie di attività: assistenziale, di formazione, di didattica, di ricerca, di trasferimento tecnologico. Si prevedono 391 posti letto per le degenze mediche, 432 posti per quelle chirurgiche, 90 posti di terapia intensiva. Oltre all'area per le cure ci sarà quella per la didattica e la torre della ricerca. Zaia ha commentato amaramente le reazioni sui social all'annuncio di qualche giorno fa dell'imminente possibilità del bando di progettazione. «Chi ha pensato che si farà l'opera fra 50 anni o che sarà preda di ruberie ha sbagliato. Dovrebbe invece essere felice per un progetto straordinario frutto di un accordo corale, con il Comune che ci ha regalato 52 ettari di terreno».

IL RETTORE

La notizia è stata commentata anche dal rettore Rosario Rizzuto: «L'ospedale prende concretezza. Il bando è stato valutato dalla Regione e noi siamo entusiasti di ogni passo in avanti. E' una istituzione fondamentale per la salute dei cittadini, per il progresso della scienza medica, per la forza di tutta la comunità nella tutela del più importante bene di tutti noi, la salute. Siamo sempre stati presenti e attivi in questa iniziativa, a cominciare dal Documento di visione, e ora nel lavorare assieme al direttore generale dell'Azienda ospedaliera, per pensare ai suoi contenuti».

Mauro Giacon

