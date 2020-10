L'ANNUNCIO

PADOVA Dopo la Cosap, la Tari e gli affitti dei negozi di proprietà del Comune, arrivano anche gli sconti per l'Imu in favore delle attività economiche che hanno dovuto fare i conti con il lockdown. «Grazie al cosiddetto decreto agosto ha annunciato l'assessore ai Tributi Antonio Bressa molte imprese non dovranno pagare la seconda rata dell'Imu prevista per il prossimo 16 dicembre. Ben vengano queste iniziative, anche in vista delle possibili nuove restrizioni. Iniziative che, in molti casi, sono determinanti per la sopravvivenza di queste attività. Mi auguro che ad affiancare queste esenzioni, possano arrivare anche contributi a fondo perduto».

A beneficiare di questo sconto saranno le attività ricettive e quelle legate al mondo dello spettacolo. Nello specifico, non dovranno pagare il tributo, hotel, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Non solo. Non pagheranno neppure le sale cinematografiche, i teatri, le discoteche e le sale dedicate allo spettacolo. In questo caso, però l'esenzione scatterà a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Sempre con il decreto agosto il Governo ha aumentato la quota di ristoro per compensare le minori entrate che le amministrazioni comunali faranno registrare in seguito alla cancellazione della seconda rata dell'Imu. In buona sostanza, il mancato gettito del tributo non dovrebbe avere ripercussioni sul bilancio di palazzo Moroni. Un bilancio già seriamente provato dalle iniziative messe in campo in questi mesi per far fronte all'emergenza epidemiologica.

LA MANIFESTAZIONE

Intanto Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro, annuncia: «Ci abbiamo pensato molto prima di procedere all'organizzazione di una manifestazione in un momento delicato come questo, ma poi non abbiamo avuto indugi. Venerdì alle 13 scenderemo in piazza per difendere il nostro lavoro, il nostro futuro, le nostre famiglie, i nostri figli e la nostra dignità. Ho incontrato molti commercianti, imprenditori, titolari di partita Iva: la situazione è gravissima. Lo avevamo già detto a maggio, ma nessuno ci ha ascoltato purtroppo. La liquidità si è esaurita e se non vi saranno misure forti di sostegno all'economia scoppierà una crisi sociale ed economica senza precedenti. Già durante questa settimana dopo il Dpcm di Conte di domenica, i consumi sono diminuiti drasticamente. È ora di assumere provvedimenti vigorosi. Il tempo è scaduto».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA