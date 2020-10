IL BILANCIO

PADOVA La pandemia da Coronavirus ha certamente limitato le attività degli Alpini, ma non li ha bloccati in due ben precise direzioni di marcia - per così chiamarle: la presenza attiva della loro Protezione Civile nelle zone rosse, e dovunque ci fosse una situazione critica durante il blocco. Poi, in certi appuntamenti importanti e non rinviabili per il significato emblematico che rappresentavano. Così è stato per la sezione padovana dell'Ana, che, seppur in tono minore, e a ranghi ridotti, il suo secolo di vita e di attività l'ha celebrato: sabato pomeriggio sul Monte della Madonna alla stele delle Penne Mozze, e ieri mattina al Velodromo Monti, come riferiamo a parte.

Ma nei discorsi, nei riconoscimenti resi alle Penne Nere padovane, oltre all'impegno da queste profuso, non è mancato un accenno a ciò che in questo anno centenario si sarebbe dovuto verificare, ed è invece stato rinviato proprio a causa della pandemia. Lo ha sottolineato, fra gli altri, il consigliere comunale (alpino) Nereo Tiso, che ha portato il saluto del sindaco e di tutta la città. «Una città, ha aggiunto, che ha nei gruppi dell'Ana, nel loro operare, un arricchimento'. Perché gli alpini sono testimoni di come si vive nella comunità». Come del resto si è visto durante il periodo del lockdown, nel quale sono emerse la laboriosità e la solidarietà delle penne nere. Ma se la festa di ieri è stata una festa mutilata, per così dire, essa si protrarrà nel tempo. E' rimandata infatti all'anno prossimo, ha promesso Tiso, l'inaugurazione del tanto atteso Monumento all'Alpino, già concordato dalla Sezione col Comune e in via di progettazione.

Come, d'altra parte, proprio dalla sezione, è venuta la comunicazione del rinvio della sistemazione del magazzino della attivissima Protezione Civile, prima in àmbito Ana ad essere costituita in Italia, come sottolineato dal presidente Roberto Scarpa, pochi anni dopo il terremoto del Friuli. Sul concetto di gratitudine per le Penne Nere ha posto poi l'accento anche il presidente dell'amministrazione provinciale Fabio Bui, affermando che i 102 comuni del Padovano sono uniti agli alpini, il cui esempio è sempre positivo, ponendosi come riferimento anche per semplicità e coerenza, nonché per senso identitario di appartenenza alla Patria.

