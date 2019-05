L'ANNIVERSARIO PADOVA Erano le sette di mattina di un anno fa, ieri, quando una

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOPADOVA Erano le sette di mattina di un anno fa, ieri, quando una siviera carica di acciaio fuso cadde a terra travolgendo con una bomba di fuoco quattro operai che stavano lavorando all'interno di un capannone delle Acciaierie Venete. Sergiu Todita, 39 anni, sposato e con una figlia di 14 anni, era morto dopo un mese all'ospedale di Cesena per le ustioni riportate in tutto il corpo. Marian Bratu è sopravvissuto sei mesi in più ed è deceduto il pomeriggio di Santo Stefano dell'anno scorso nel suo letto di ospedale nel canto...